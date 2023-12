OL - Mercato : décision imminente pour Perri et Adryelson ?

Annoncés dans le viseur de l’OL depuis plusieurs mois, Lucas Perri et Adryelson devrait être les premières recrues de l’hiver. Au Brésil, l’accord serait plus qu’imminent pour les deux Brésiliens.

La phase aller de Ligue 1 n’est même pas encore finie que l’OL regarde déjà à janvier. Si la tâche de bien finir le mois de décembre et d’être dans une position moins bancale au 21 décembre a été confiée à Pierre Sage, en coulisses, David Friio et Matthieu Louis-Jean s’activent pour renforcer l’effectif lyonnais. Néanmoins, sur les deux pistes suivantes, pas sûr que le directeur sportif et le chef du recrutement aient vraiment eu leurs mots à dire.

Comme pour Jeffinho l’hiver dernier et Jake O’Brien cet été, les pistes Lucas Perri et Adryelson ressemblent avant tout à du John Textor et la passerelle entre les clubs d’Eagle Football. Ces deux noms sont associés à l’OL depuis quelques mois et à une quinzaine de jours du début du mercato, les deux Brésiliens ont clairement la tête des premières recrues de l’hiver.

La fin de semaine comme juge de paix ?

Face à l’annonce d’arrivées imminentes, John Textor avait tenu à démentir ces rumeurs, même si l’on a pu voir sur le dossier Bradley Barcola cet été et Fabio Grosso récemment que la parole de l’Américain n’était pas forcément à prendre pour argent comptant. D’autant plus qu’au Brésil, les départs de Perri et d’Adryelson sont actés depuis la fin du championnat et O’Globo Esporte va même plus loin.

D’après le média brésilien, le gardien international brésilien a rendu son logement et même si ses agents avancent que rien n’est encore signé, une décision finale sur les deux dossiers pourrait intervenir en fin de semaine. Un timing qui a de quoi surprendre alors que la Ligue 1 n’a toujours pas refermé ses portes et que ces rumeurs peuvent porter préjudices à l’effectif lyonnais.