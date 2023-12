OL : Bompastor "frustrée" malgré la victoire contre Brann (3-1)

Malgré une 3e victoire en 3 matchs et un fauteuil de leader, Sonia Bompastor n’était pas totalement satisfaite après Brann (3-1). L’entraîneure de l’OL regrettait notamment le but encaissé.

Une victoire rapidement assurée, un troisième succès de suite et une place de leader du groupe. Pour de nombreuses équipes, cette soirée de mercredi aurait pu correspondre à une soirée parfaite. Pas à l’OL. Habitué à des standards élevés, le club lyonnais fixe chaque année la barre haute et l’arrivée de Sonia Bompastor à la tête de cette équipe n’a fait que renforcer ce sentiment. Après la victoire contre Brann (3-1), l’entraîneure lyonnaise avait deux sentiments qui se mélangeaient.

Celui d’une victoire capitale dans la course à la qualification et celui d’une frustration face au contenu délivré en deuxième mi-temps par ses joueuses. C’est finalement la frustration qui dominait mercredi soir au Parc OL. "Il y a une première période aboutie, je suis assez satisfaite, on marque rapidement, il y a 2-0 à la mi-temps. Sur la seconde période, il y a de la frustration effectivement, a-t-elle avoué après le match. On ne doit pas prendre ce but, déjà. Et surtout, on doit avoir plus de maîtrise et plus contrôler le match malgré le changement de système et malgré le changement de joueuses."

"A Brann pour se qualifier dans une semaine"

Dominatrices, les Fenottes ont pêché dans le dernier geste (24 tirs tentés pour 2 buts) et les multiples changements ont fini de dérégler la machine. Mais qu’on ne s’y trompe pas. Si Brann a profité d’un certain relâchement lyonnais, l’OL n’a pas forcément été mis en danger outre-mesure face à son public. En s’imposant 3-1 grâce notamment à un doublé de Kadidiatou Diani, la formation lyonnaise poursuit son sans-faute dans cette première partie de saison.

Et se rapproche de la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. "On a un mois de janvier qui va être encore très chargé avec deux matches de Ligue des champions. L'objectif effectivement sera d'aller gagner à Brann (21 décembre) pour prendre cette première place et se qualifier." Avant ça, la D1 féminine est de retour avec un déplacement à Fleury dès samedi (13h30).