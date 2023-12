Entre Lovren et Tagliafico, les reproches fusent à l’OL

En deux conférences de presse, certains manquements ont été pointés du doigt par Dejan Lovren et Nicolas Tagliafico. Deux sorties honnêtes et lucides, mais vraiment sans conséquence dans le vestiaire de l’OL ?

On reproche assez aux joueurs des discours policés qu’on ne peut pas réellement critiquer les prises de paroles ces derniers jours entre Rhône et Saône. En l’espace de deux conférences d’avant-match, Dejan Lovren et Nicolas Tagliafico ont donné du grain à moudre concernant la situation à l’OL. Si la victoire contre Toulouse "fait toujours du bien", elle n’efface pas tout. Ou du moins, elle permet d’en servir un peu plus sur l’état des troupes lyonnaises. Dimanche dernier, il y a eu une unité derrière Pierre Sage, à l’image de la célébration sur le troisième but d’Alexandre Lacazette.

Pourtant, il semblerait bien que l’on soit très loin de l’ambiance colonie de vacances à Décines. Ou du moins un peu trop suivant le cursus d'exigence fixé. Les prises de parole des deux défenseurs, avant Toulouse pour le Croate et Monaco pour l’Argentin, laissent transparaître un certain malaise. Quand Lovren invitait "ceux qui n’étaient pas contents à l’OL" à partir, Tagliafico a lui pointé des "mentalités faibles" à l’intérieur du vestiaire. Des mots forts qui risquent bien évidemment de trouver un écho à l’intérieur du groupe.

Une république des joueurs pointée médiatiquement

Le champion du monde 2022 n’est pas réputé pour être le joueur le plus intégré de l’effectif lyonnais. En deux saisons, il ne s’est pas acclimaté à son nouvel environnement et il n’y a qu’à l’entendre dire que jouer piston "n’est pas le poste où il se sent le plus à l’aise dans une équipe qui joue la verticalité" pour s’interroger un peu plus sur son avenir. Néanmoins, ce relatif détachement lui confère une certaine liberté et une certaine objectivité au moment de faire le constat de ce qu’il se passe dans le vestiaire.

Il ne protège personne et mène sa barque seul. C’est forcément regrettable vu les efforts consentis par l’OL pour l’attirer, mais avec son expérience, chaque mot prononcé a sa part de vérité. Et cette dernière est assez dure quand Tagliafico remet en cause des comportements et tout simplement une culture tactique. "On travaille avec Pierre Sage comme avec les autres entraîneurs, sur le côté tactique, il y a quelques changements et c’est peut-être plus simple pour certains car c'est plus basique. Mais à la fin, l'important, c'est la motivation et le fait de vouloir aller de l’avant."

Sous-entendu que Peter Bosz et Fabio Grosso avaient contre eux le fait de ne pas être français et d’avoir des difficultés à s’exprimer correctement dans la langue de Molière, mais surtout que certains choisissent finalement le moment où ils ont envie de jouer et pour qui. La fameuse république des joueurs… Un fléau qui touche le vestiaire de l’OL depuis plusieurs années et dont veut se débarrasser Nicolas Tagliafico, position que ne pourrait qu’acquiescer notre consultant Nicolas Puydebois.

Des vérités vraiment bonnes à dire à l'instant T ?

En l’espace d’une semaine, les prises de position de Dejan Lovren et Nicolas Tagliafico ont été fortes. Même si elles n’ont pas forcément été dirigées vers les mêmes personnes. Néanmoins, les deux joueurs ont pris leurs responsabilités et le choix des mots à chaque réponse montre bien qu’ils en ont gros sur la patate et que les récentes déclarations ne sont très certainement qu’un dixième de ce qu’ils pensent réellement de la situation actuelle à l’OL. Voir deux cadres prendre leurs responsabilités face aux caméras, cela faisait un moment que les supporters lyonnais attendaient ça.

Mais on ne peut se demander si tout cela n’aura pas finalement une retombée négative sur le groupe. En pointant certains manquements dans l’état d’esprit, Tagliafico et Lovren ont mis le doigt sur un vrai problème. Seulement, les mots utilisés restent forts et à l’heure où l’OL a besoin de faire front ensemble, ces vérités ne sont peut-être pas si bonnes à dire. Ou du moins pas de cette manière…