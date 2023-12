A l’OL, le "Vieux Sage" fait l'unanimité

Les joueurs de l’OL fêtant leur troisième but avec Pierre Sage (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Coach intérimaire de l’OL, Pierre Sage a gagné son premier match avec l’OL dimanche (3-0). Même s’il ne sait pas encore qu’elle sera son avenir, l’entraîneur fait l’unanimité dans le vestiaire lyonnais.

Ils ont beau assurer que la célébration était avant tout instinctive et sans arrière-pensée, on ne peut s’empêcher de penser que l’image vaut bien plus que des mots. Au moment de libérer les 36 777 spectateurs présents au Parc OL dimanche soir, Alexandre Lacazette n’est pas allé vers le poteau de corner comme il avait pu le faire sur ses deux premiers buts de la soirée. Il n’est pas plus allé devant le Virage Nord pour communier avec le public. Non, le capitaine a pris la direction du banc de touche et a sauté dans les bras de Pierre Sage.

L’attaquant n’a pas mis longtemps à être suivi par ses coéquipiers, formant ainsi une véritable unité entre l’entraîneur et ses joueurs. Interrogé sur la question après la rencontre, Maxence Caqueret a pourtant assuré que ce geste, simple d’apparence, n’était en rien un message envoyé à la direction. "Un message qu’on envoie à la direction, peut-être pas. Après, c’est sûr qu’on apprécie tous le coach. Il fait du très bon boulot. Il a ce rôle de messager qui est hyper important." Toutefois, John Textor et David Friio étaient présents dans les tribunes et ont été aux premières loges de cette scène de joie qui n’a laissé personne insensible dans l’enceinte décinoise.

Un discours simple, efficace et positif

En poste depuis seulement dix jours, Pierre Sage n’a toutefois pas eu beaucoup de temps pour travailler. Avec trois matchs en une semaine, les moments pour mettre en place ses principes se sont faits rares. Seulement, ce fut largement suffisant pour que le groupe adhère à sa philosophie. S’ils assurent ne pas avoir pris position pour leur coach intérimaire dans la quête d’un nouvel homme fort sur le banc de l’OL, les joueurs sont séduits par Sage et, par message caché, n’hésitent pas à remettre en cause ce qui avait pu être fait sous Fabio Grosso. En mettant en avant des "consignes claires", un "discours que tout le monde comprend" avec Pierre Sage, l’entraîneur italien en prend très clairement pour son grade et cela renforce un peu plus ce sentiment d’un vestiaire qui avait lâché son coach.

Va-t-on repartir dans une république des joueurs où l’intérêt personnel prend le dessus sur celui de l’institution ? Avec Pierre Sage, l’OL pourrait avoir trouvé le bon compromis entre un entraîneur qui fait (pour le moment) l’unanimité dans un vestiaire qui se "sent aimé" et un autre qui arrive avec des idées précises. Face à Toulouse, il a choisi de délaisser le 4-2-3-1 utilisé contre Lens et Marseille pour une stratégie plus défensive sur le papier, mais qui a permis à l’OL "d’avoir toujours une supériorité sur les côtés" comme l’a souligné Maxence Caqueret. Comme décrit sur notre site durant le week-end, Pierre Sage prouve qu’il peut être rigide sur l’instauration d’un cadre, mais qu’à côté de ça, il peut s’adapter à ce qu’est l’adversaire.

Un rôle psychologique avec Lacazette dans la semaine

Dimanche, ce n’était que Toulouse et l’entraîneur est toujours là pour jouer les garde-fous. Il n’y a qu’à voir ses gestes de la main au moment de la pause pour demander à ses joueurs de se calmer après deux minutes un peu folles pour comprendre qu’il est un "vieux Sage". Un entraîneur qui sait également que l’aspect psychologique et mental était tout aussi primordial que la technique. "Il a un discours assez positif envers nous donc ça fait plaisir."

Voir Alexandre Lacazette marquer trois buts dimanche soir est un petit évènement après deux mois de disette. S’il n’est pas sur le terrain pour aider son capitaine à trouver le chemin des filets, Pierre Sage a profité de la semaine pour imposer des pensées positives à son joueur. "Il m’a beaucoup parlé pendant la semaine. Il m’a montré sa confiance, qu’il était assez satisfait de moi dans mon rôle et dans le jeu même si je n’avais pas marqué depuis longtemps."

S’il n’a pas les diplômes requis pour s’asseoir sur le banc, Pierre Sage a peut-être bien un diplôme de psy ou coach mental. À l’heure actuelle, c’est probablement le plus important dans la situation de l’OL. Reste maintenant à confirmer sur le Rocher vendredi (21h) face à Monaco que cette embellie n'est pas que passagère.