Ce lundi, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" met la formation lyonnaise de hockey LHC Lions à l’honneur. Clément Ginier et Florent Tosello seront les invités de TKYDG.

En ce lundi 11 décembre, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour pour une nouvelle émission. Un nouveau numéro placé sous le signe du hockey puisque le LHC Lions est mis à l’honneur. Razik Brikh et Nicolas Puydebois reçoivent Clément Ginier et Florent Tosello, dirigeant du club. Ginier, grand amoureux du club lyonnais, aura la chance de venir parler d’une victoire qui plus est à domicile dimanche face à Toulouse (3-0).

Ce succès contre le Téfécé sera bien évidemment l’object du premier thème de cette émission de TKYDG. La réaction d'orgueil des cadres lyonnais à l'image du triplé d'Alexandre Lacazette sera forcément traitée au cours de cette émission qui reviendra sur le travail de Pierre Sage, adoubé par ses joueurs. Peut-il vraiment convaincre les dirigeants de l'OL de lui laisser définitivement la place ? Le principal intéressé assure ne pas en savoir plus pour le moment.