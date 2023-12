Pierre Sage en dit plus sur son avenir à l’OL

Pierre Sage célébrant le troisième but d’Alexandre Lacazette lors d’OL – Toulouse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Vainqueur de son premier match avec l’OL ce dimanche (3-0), Pierre Sage ne pouvait que savourer ce succès. Néanmoins, interrogé sur son avenir, l’entraîneur assure être à l’aise avec l’idée de retourner à l’Académie ou de rester encore sur le banc.

Jouer au Parc OL ne changeait "fondamentalement pas grand-chose" assurait vendredi Pierre Sage. Pourtant, cette première à domicile ce dimanche restera forcément gravée dans l’esprit de l’entraîneur lyonnais pour le reste de sa vie. Il aura bien connu une victoire (3-0) avec l’OL durant son intérim et qui plus est devant le public lyonnais. Dimanche soir, le club lyonnais a signé sa deuxième victoire de la saison, la première à domicile depuis le 27 mai dernier.

Il y avait forcément un peu de soulagement dans les rangs de l’OL et on peut le comprendre. "C’est une prestation aboutie qui s’est jouée dans un contexte de fatigue avec un 3e match en une semaine avec très peu de rotation. Il était important de construire cette victoire dès la première mi-temps." Un peu plus en difficulté en deuxième mi-temps en laissant l’initiative à Toulouse, l’OL a finalement attendu la 80e minute pour définitivement sceller ce succès et soulager tout un stade.

Une présence encore incertaine à Monaco

Sur son troisième but de la soirée, Alexandre Lacazette s’est directement dirigé vers Pierre Sage et c’est tout un groupe qui lui a sauté dans les bras. Un message envoyé à la direction alors que John Textor était dans les tribunes ? Les Lyonnais assurent que non mais n’ont pas hésité à saluer l’apport de leur coach intérimaire. Et si avec cette victoire contre Toulouse, Pierre Sage s’était offert un nouveau sursis ?

Interrogé sur sa présence à Monaco vendredi prochain, l’ancien directeur de l’Académie n’a pas apporté de réponses précises, avouant "n’avoir eu idée" mais a malgré tout donné sa position sur son rôle incertain. "Je suis très à l’aise avec le fait que ça s’arrête demain, je n’ai aucun problème avec ça. Si ça doit continuer, je serai très à l’aise avec ça aussi. Je suis au service de mon club. Si demain, je dois retourner à l’Académie, je donnerai le meilleur de moi-même. Si demain, je dois continuer à aider cette équipe, j’en ferai tout autant. Ce qui est important est que l’ensemble des gens avec qui je travaille sache qu’ils peuvent compter sur moi, qu’importe la mission qui me sera confiée."

Dans le marasme lyonnais, Pierre Sage a le soutien de tout un groupe pour le moment. Et c’est peut-être sur cette stabilité que la direction devrait miser.