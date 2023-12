Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette et Dejan Lovren lors d’OL – Toulouse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Tancé ces derniers jours et semaines, les cadres de l’OL ont répondu présents dimanche contre Toulouse (3-0). Symbole de cette prestation remarquée, Alexandre Lacazette assure n’avoir envoyé aucun message face aux critiques.

On dit souvent qu’on voit la forme d’une équipe à celle de son buteur. En disette depuis deux mois, Alexandre Lacazette était finalement le symbole de ces maux lyonnais depuis des semaines. En une soirée, le capitaine s’est délesté "d’un poids" en même temps qu’il doublait son total de buts. Bloqué à trois réalisations depuis le 8 octobre dernier, Lacazette en est désormais à six après les 90 minutes jouées contre Toulouse (3-0).

Attendu comme l’ensemble de ses coéquipiers, le numéro 10 lyonnais a répondu avec la manière grâce à son triplé. Néanmoins, il ne faut pas y voir un message envoyé à ses détracteurs. "Non, je n’ai envoyé aucun message. Les personnes qui me connaissent savent que j’aime ce club, que je donnerai tout pour ce club, a-t-il assuré en zone mixte après la rencontre. Il y a des moments où ça ne me réussit pas, ça ne veut pas dire que j’ai lâché le club. Ça fait partie du football, ma mission est toujours là, j’aime ce club et je donnerai toujours tout pour ce club."

"On lit seulement les rumeurs sur le futur coach"

Soulagé d’avoir aidé l’OL à retrouver le chemin de la victoire presque 200 jours après le dernier succès au Parc OL, Alexandre Lacazette a souligné l’apport de Pierre Sage, avec qui il "a beaucoup parlé durant la semaine". Néanmoins, le futur du coach lyonnais est toujours incertain et les rumeurs d’une arrivée de Bruno Genesio, soi-disant désiré par les cadres du vestiaire dont Lacazette, ou de Jorge Sampaoli se sont chaque jour un peu plus insistantes.

Pas de quoi bouleverser l’état d’esprit des joueurs dans le vestiaire. "Il y a beaucoup de rumeurs, on lit seulement. On pourrait très bien commenter chaque fait ou chaque rumeur, mais à l’heure actuelle, on doit plus travailler, remettre le club là où il devrait être parce qu’on sait qu’on ne fait pas ce qu’il faut sur le terrain, on en est conscient. Ce qui se passe en haut, c’est au propriétaire et maintenant au directeur sportif de choisir, pas à nous." En gagnant ce dimanche, Pierre Sage a en tout cas ajouté un point positif à son CV.