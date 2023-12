L’OL et Sampaoli proches de s’entendre ?

Jorge Sampaoli, ancien entraîneur de l’OM (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

À la recherche d’un entraîneur, l’OL multiplie les pistes. L’une d’elles mène à Jorge Sampaoli qui peut compter sur les soutiens de David Friio et Juninho. D’après la presse argentine, l’entraîneur serait proche de retrouver la France.

C’est un choix qui, s’il vient à être confirmé et validé, risque de faire réagir dans l’environnement lyonnais. Dans la tempête que traverse l’OL depuis maintenant quatre mois, le club lyonnais pourrait bien ajouter un volcan au paysage décinois. D’après TYC Sports en Argentine, Jorge Sampaoli se retrouverait proche de revenir en France pour prendre les rênes de l’OL pour la seconde partie de saison. À 63 ans, l’entraîneur argentin est libre de tout contrat et a surtout pour lui d’être apprécié par deux personnes qui ont désormais un point dans l’organigramme lyonnais.

Même s’il n’a pas encore été présenté comme le nouveau conseiller de John Textor, Juninho a toujours porté en haute estime Sampaoli et peut compter sur le soutien de David Friio pour le suivre dans ce dossier. Le nouveau directeur sportif de l’OL a connu le volcanique entraîneur lors de son passage à l’OM et ce dernier n’arriverait pas en terres inconnues à Décines.

Un caractère volcanique vraiment OL-compatible ?

Quand Pierre Sage a laissé planer le doute sur son avenir, voir débarquer Sampaoli est-elle une bonne solution ? L’OL multiplie les pistes à l’image de celle de Bruno Genesio mais si la mission est donnée à Sampaoli, il risque d’y avoir un peu de grabuge et de changements dans le vestiaire lyonnais. L’ancien sélectionneur du Chili n’est pas du genre à prendre des pincettes et l’on a pu voir son caractère explosif.

À l’heure où l’OL a peut-être plus besoin de sérénité, Jorge Sampaoli peut malgré être un détonateur et un entraîneur à même de ne pas faire dans les états d’âme et de mettre un coup de pied dans la fourmilière. C’est certainement ce qu’il manque aujourd’hui à l’OL, mais l’aventure de Fabio Grosso a bien montré que remettre en question certains statuts pouvaient être mal vus. Sauf que l’OL a avant tout besoin de se relancer sportivement plutôt que de se lancer dans une énième guerre de front.