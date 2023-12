OL : Bompastor enrage contre le calendrier surchargé

Malgré la victoire facile acquise contre Lille vendredi soir (5-0), Sonia Bompastor en avait gros. L’entraineure de l’OL regrettait la programmation des matchs après une trêve internationale qui a laissé des traces.

Elle avait forcément le sourire d’une entraîneure qui venait de signer un 10e succès en autant de matchs de championnat cette saison. Pourtant, Sonia Bompastor n’était pas vraiment d’humeur à faire la fête vendredi soir à Décines. Dans la victoire de l’OL contre Lille (5-0), l’entraîneure lyonnaise a eu le malheur de voir se produire tout ce qu’elle redoutait depuis le début de la saison : une cascade de blessures au sein de son effectif. S’il y avait bien eu quelques pépins physiques depuis la reprise, cela était resté mineur hormis la blessure de longue date de Delphine Cascarino.

Depuis le début de la semaine, c’est une vraie hécatombe qui touche l’effectif des Fenottes. La trêve internationale n’y est pas étrangère et la programmation de cet OL - Lille seulement deux jours après le retour de la plupart des internationales est une aberration pour Bompastor. "Je suis très frustrée parce que effectivement dans la programmation des matchs, on ne protège pas les joueuses, on ne tient pas compte de leur santé, a pesté la coach après la victoire. Elles enchaînent énormément, on ne leur laisse pas le temps de récupérer. Avant nos trois derniers matchs, on a un retour de trêve où il y a énormément de casse. On a huit joueuses qui sont touchées et cette situation n’est pas logique. J’en ai un peu marre des retours de trêve internationale où mes joueuses reviennent en mauvais état et pas en bonne santé."

"Pas sûre d'avoir de bonnes nouvelles pour Horan"

Si elle avait déjà perdu Melchie Dumornay avant même les rendez-vous internationaux, Sonia Bompastor a vu la liste s’allonger depuis. Si "ça devrait aller" pour Kadidiatou Diani après sa gêne musculaire avec les Bleues, l’optimisme n’est pas de mise pour Selma Bacha et Lindsey Horan, touchées à la cheville. "Selma, on attend de voir encore. Lindsey, je ne suis pas sûr qu’on ait de très bonnes nouvelles, on doit encore approfondir." Rejoindront-elles Vicki Becho forfait jusqu’à la fin de l’année avant même le coup d’envoi du match contre Lille ?

C’est bien la tendance avec seulement trois matchs à encore jouer avant la trêve hivernale. Une chose est sûre, on ne reverra pas Eugénie Le Sommer sur les terrains avant 2024 après son claquage à la 40e minute vendredi. "Ça fait beaucoup de casse, surtout que depuis le début de la saison, on a tout fait pour gérer, gérer la charge de travail pour qu’elles puissent enchaîner en club et en sélection et j’ai l’impression que ce n’est pas toujours le cas au niveau des sélections."