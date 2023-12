Dans la large victoire de l’OL ce vendredi soir contre Lille, Dzsenifer Marozsan a fait parler sa précision sur coups de pied arrêtés. Mais dans cette soirée, les différentes blessures viennent forcément noircir le tableau final. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le flop : l’OL touché par une cascade de blessures

Il y a d’un côté, les absences sur blessure avant tout par précaution. Ce fut le cas pour Selma Bacha touchée à la cheville avec les Bleues, mais aussi Kadidiatou Diani, victime d’une gêne musculaire en sélection. Si leur présence reste encore incertaine pour Brann, les bobos sont avant tout légers par rapport à celles de leurs coéquipières. Melchie Dumornay, opérée mardi, avait lancé à cette série noire avec une absence estimée à plusieurs semaines et donc pas de retour avant 2024. Elle se sentira malheureusement moins seule puisque l’Haïtenne a été rejointe par plusieurs Fenottes ce vendredi soir.

Avant même le début de match, Sonia Bompastor a annoncé la fin d’année de Vicki Becho, pourtant retenue initialement dans le groupe. Touchée aux adducteurs, elle a finalement été remplacée numériquement par la jeune Laureen Oillic tandis que Lindsey Horan se retrouvait à faire l’impasse sur le match pour un pépin à la cheville. Seulement, les ennuis lyonnais ne se sont pas arrêtés là avec la sortie sur blessure d’Eugénie Le Sommer à la 40e minute. Sur une accélération balle au pied dans la surface, l’attaquante a stoppé sa course, se tenant derrière la cuisse. Le claquage est forcément là et on ne verra pas plus la Bretonne pour les trois derniers matchs de l’année 2023…

Le top : Marozsan téléguide ses ballons

En ce retour de trêve internationale, Dzsenifer Marozsan a profité du turnover orchestré par Sonia Bompastor pour jouer 90 minutes. L’Allemande les a plutôt bien rentabilisées dans l’entrejeu lyonnais. Toujours aussi juste techniquement, elle ne va pas faire de grandes percées balle au pied. Seulement, elle trouve toujours le petit angle qu’il faut pour toucher une coéquipière entre les lignes ou dans un petit périmètre. À ce rôle de chef d’orchestre aux côtés de Damaris, « Maro » y ajoute une vraie qualité sur les coups de pieds arrêtés. Ce n’est pas une nouveauté, mais ça fait clairement la différence.

Ce vendredi, l’OL a marqué quatre buts sur des phases arrêtées. Marozsan n’aura délivré qu’une seule passe décisive sur la tête de Damaris pour le 3-0. Seulement, elle aurait pu en avoir une de plus sur l’ouverture du score de Renard puisque son corner a entraîné une tête de Damaris sur la barre transversale. Sur le quatrième lyonnais, c’est sur un long coup-franc de l’Allemande qu’Ada Hegerberg reprend de volée et voit son ballon s’écraser sur le poteau avec que Griedge Mbock ne pousse dans le but vide.