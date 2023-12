L’OL s’impose contre Lille (5-0) et poursuit son sans-faute

Ce vendredi, l’OL a signé une dixième victoire en dix journées de D1 féminine face à Lille. Ayant fait le break à la pause, les Fenottes ont déroulé en deuxième(5-0) même si elles ont perdu Eugénie Le Sommer sur blessure.

On les avait laissées sur un large succès à Guingamp (1-5) avant la trêve internationale. La parenthèse de deux semaines n’a pas entravé la confiance des Fenottes ce vendredi soir au GOLTC de Décines. Opposées au LOSC pour la 10e journée de D1 féminine, les joueuses de Sonia Bompastor n’ont pas tremblé et poursuivre leur sans-faute dans ce championnat (5-0). Encore une victoire à Fleury et l’OL aura réalisé l’exploit d’un 12 sur 12 sur la phase aller. Cette victoire, la formation lyonnaise a réussi à se le construire dès la première période afin d’éviter de se voir contrarier par la tactique lilloise.

Le Sommer claquée dès la première mi-temps

Les Nordistes, mal en point au classement, étaient clairement venues pour défendre avec un schéma en 5-4-1. Si Lille a eu toutes les peines du monde à se montrer dangereux, avec un premier tir à la 24e minute, le club lillois a plutôt cherché à relancer proprement et ce dès le début du match et c’est à mettre à son crédit. Seulement, il y a plus d’une classe d’écart entre les deux formations et à force de contourner le bloc, l’OL a réussi à faire sauter le verrou sur deux coups de pied arrêtés.

Launay avait d’entrée de jeu repoussé une belle demi-volée d’Eugénie Le Sommer, mais la gardienne n’a rien pu sur la tête de Damaris repoussée par la barre et reprise à bout portant par Wendie Renard (1-0, 17e). Cette ouverture du score a eu le mérite de décrisper des Lyonnaises qui avaient du mal à se montrer dangereuses malgré leur domination territoriale. Il a ensuite fallu une intervention à retardement de Mbala sur Däbritz pour voir l’OL faire le break. Ayant vu Launay sortir un gros arrêt juste avant l’ouverture du score sur sa volée, Ada Hegerberg a pris sa revanche dix minutes plus tard en transformant le penalty (2-0, 26e).

Soir de première pour de jeunes Fenottes

Dans cette rencontre à sens unique, l’OL n’a pas forcément eu besoin de forcer son talent en deuxième mi-temps. Wendie Renard n’est pas passée loin d’un doublé avec une tête sur la barre dès la reprise (48e) sur un corner de Dzsenifer Marozsan. L’Allemande, toujours aussi précise avec son pied droit, a finalement été récompensée dix minutes plus tard en déposant un nouveau corner sur le crâne de Damaris. Cette fois, pas de barre pour empêcher la Néerlandaise de marquer et un score de 3-0 qui est rapidement passé à 4-0 avec Griedge Mbock ayant bien suivi une reprise d’Hegerberg repoussée par le poteau. Amel Majri est venue terminer le festival dans le temps additionnel (5-0).

Dans cette soirée parfaite avec notamment les premières de Julie Swierot, Laureen Oillic et Wassa Sangaré en championnat, il y a forcément eu un point noir. Il avait déjà fait son apparition avant même le match avec la blessure aux adducteurs de Vicki Becho, absente jusqu’à la trêve hivernale, et un coup reçu à la cheville de Lindsey Horan. À ces deux absences, Eugénie Le Sommer est venue s’ajouter à la liste avec un claquage à la 40e minute. L’OL avait été plutôt épargné depuis le début de la saison, mais les derniers jours ont réservé leur lot de mauvaises nouvelles…