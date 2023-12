Pour ce retour à la compétition après la trêve internationale, l’OL affronte Lille ce vendredi (21h). Sonia Bompastor a dû composer avec des absences de dernières minutes. Ellie Carpenter et Laureen Oillic remplacent Lindsey Horan et Vicki Becho dans le groupe.

Les retours de trêve internationale sont toujours délicats et Sonia Bompastor a désormais assez d’expérience pour savoir les gérer. Avec la Ligue des champions en ligne de mire mercredi prochain et les matchs internationaux ces derniers jours, l’entraîneure de l’OL a choisi de faire tourner avec de petites touches dans son onze de départ et a surtout dû composer avec des absences de dernières minutes. En plus de celles déjà actées de Selma Bacha et Kadidiatou Diani, Bompastor doit se passer de Lindsey Horan et Vicki Becho. Ces deux forfaits ont poussé à rappeler Ellie Carpenter dans le groupe lyonnais et la jeune Laureen Oillic. C’est donc logiquement que certaines remplaçantes habituelles se retrouvent titulaires ce vendredi soir contre Lille.

Alice Sombath va prendre place sur le côté droit de la défense avec à ses côtés Griedge Mbock, qui profite du long voyage canadien de Vanessa Gilles pour enchaîner une deuxième titularisation, et Wendie Renard. Perle Morroni complète la ligne défensive. Face au 5-4-1 lillois comme Sonia Bompastor l’avait deviné en milieu de semaine, l’OL va malgré tout poursuivre dans son traditionnel 4-3-3 avec un trio au milieu sans Lindsey Horan donc. Dzsenifer Marozsan formera l’une des pièces du trio de l’entrejeu avec Damaris Egurrola et Sara Däbritz. Devant, l’absence de Diani aurait peut-être pu propulser Vicki Becho dans le onze titulaire mais l'internationale française doit faire l'impasse sur la rencontre. C'est donc Amel Majri qui accompagnera Ada Hegerberg et Eugénie Le Sommer sur le front de l'attaque.

La composition de l’OL : Endler - Sombath, Mbock, Renard, Morroni - Marozsan, Damaris, Däbritz - Majri, Hegerberg, Le Sommer