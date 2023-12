OL : en fin de contrat, Becho veut "mériter son temps de jeu"

Révélation de la saison dernière avec l’OL et en Bleues, Vicki Becho a du mal à enchaîner en club cette saison à cause de la concurrence. En fin de contrat en juin 2024, la jeune attaquante souhaite travailler dur pour mériter du temps de jeu en club.

En jouant 90 minutes mardi avec l’équipe de France contre le Portugal, Vicki Becho a réussi à profiter du temps de jeu accordé par Hervé Renard pour se mettre en évidence. Comme c’est souvent le cas avec les Bleues depuis ses débuts, l’attaquante de l’OL a su se montrer décisive pour permettre à la France de signer un cinquième succès en six matchs. Son centre a en effet permis à Grace Geyoro de marquer l’unique but de la rencontre dans le temps additionnel (0-1).

Une certaine bouffée d’oxygène pour Becho qui a un peu plus de mal cette saison avec l’OL. Après la révélation du dernier exercice, la confirmation est forcément un peu plus difficile. "Oui, c'est ça, c'est un peu plus dur, avoue-t-elle à RMC Sport. Mais c’est une étape, ça fait partie de l'apprentissage. Une fois que j'aurai passé ce cap, je pense que je serai encore plus forte et avec plus d'expérience encore."

"Je ne fais pas attention aux discussions pour mon avenir"

La machine OL lancée à plein régime dans cette première partie d’exercice et une concurrence accrue dans le secteur offensif font que Vicki Becho doit pour le moment se contenter de miettes dans la rotation lyonnaise. Il lui est même arrivé de dépanner comme arrière droit lors d’un match de championnat. Pourtant, à la lecture de la moyenne de temps de jeu, l’exercice actuelle (34 minutes) n’est pas si différent de celui de la saison dernière (33,8).

Seulement, le statut a changé et l’attaquante sait qu’elle doit en faire plus pour convaincre Sonia Bompastor. "Je suis une compétitrice dans l'âme, donc je veux toujours plus. Après, je pense qu’il faut s'en donner les moyens. Si aujourd'hui on ne me met pas sur le terrain, que je ne commence pas le match, je me dis que la prochaine fois il faut que je fasse tout pour commencer le prochain match. Je veux plus, mais en revanche, je préfère le mériter."

Claire dans sa tête, Vicki Becho ne revendique rien malgré une fin de contrat en juin 2024. L’internationale française assure même "ne pas faire attention à ce qui se passe autour. Les personnes qui doivent s'en occuper s'en occupent et je reste focalisée sur ce que je peux maîtriser, à savoir le terrain."