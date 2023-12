Ayant déjoué à Marseille (3-0), l’OL n’a pas réussi à joindre les actes aux paroles avec un résultat positif. Avec trois buts encaissés, la formation lyonnaise devient la défense la moins hermétique de la Ligue 1.

Les Lyonnais crieront certainement à l’erreur d’arbitrage sur l’ouverture du score de l’OM. Seulement, en l’espace de cinq minutes, l’OL a réussi à accuser un retard de deux buts qui l’a forcément mis en difficulté. Menés 2-0 à la 25e minute puis 3-0 avant l’heure de jeu, les joueurs de Pierre Sage ont clairement déjoué au Vélodrome. Ils étaient attendus, ils ont une nouvelle fois déçu et restent solidement accrochés à leur dernière place au classement. Heureusement pour eux, ça n’avance pas forcément plus vite devant puisqu’entre la 12e (Rennes) et la 18e place, l’OL est le club qui a la meilleure dynamique sur les quatre derniers matchs avec 4 points… Cela reste maigre, mais montre aussi qu’il y a peut-être bien encore un espoir.

Un but tous les 2,5 tirs cadrés depuis le début de la saison

Il faudra pour cela se montrer un peu plus efficace que ce soit offensivement ou défensivement. Avant-dernière attaque de Ligue 1, l’OL a endossé le bonnet d’âne mercredi soir concernant le nombre de buts encaissés après 14 journées. Même Brest et Strasbourg qui ont encore un match en retard à jouer ne pourront subtiliser cette triste place ce jeudi soir. En encaissant trois buts au Vélodrome, les Lyonnais en sont désormais à 27 buts encaissés, soit deux de plus que Lorient. Le plus triste dans l’histoire résulte dans le fait que l’OM a marqué à trois reprises sur seulement cinq tirs cadrés… Depuis le début de la saison, c’est d'ailleurs une moyenne d’un but tous les 2,5 tirs cadrés. Pas de quoi aider quand on est à la recherche de confiance et de points.