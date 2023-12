Menés au score après 20 minutes de jeu, les joueurs de l’OL estimaient qu’il y avait une faute sur Rayan Cherki au départ de l’action. Pas pour Mr Letexier et la VAR qui ont validé le but.

L’entame de match, sans dire qu’elle avait été exceptionnelle, avait plutôt été correcte pour l’OL. Henrique avait réussi à se mettre en position de frappe et on était en droit de se dire que la formation lyonnaise allait réussir à surfer sur sa prestation lensoise quelques jours plus tôt. C’était avant que la machine s’enraye et ne craque par deux fois en l’espace de cinq minutes. Profitant encore une fois d’erreurs individuelles, l’OM a pris le large grâce à Vitinha et Murrillo pour assommer la tête des Lyonnais. Ces derniers ne s’étaient d’ailleurs toujours pas remis de l’ouverture du score entachée, selon eux, d’une faute de Lodi au départ sur Rayan Cherki.

Ce dernier, peu à son avantage mercredi, s’était d’ailleurs arrêté de jouer sur sa perte de balle ayant entraîné le contre rapide adversaire. "On a bien commencé et on jouait, je pense, à parts égales avec Marseille. Et puis il y a cette erreur. Après, pour moi, d’où je suis, je suis proche de l’action, j’estime qu’il y a faute, a déclaré Mata après le match. Après, l’arbitre est celui qui juge sur le terrain. Il estime qu’il n’y a pas faute, il laisse jouer. On se prend un contre qui nous fait mal puisqu’avant ça, on était quand même bien dans le match, on se procurait des occasions, on arrivait tout de même à respecter notre plan de jeu."

Un quart d'heure plus emballant en seconde période

Pris de vitesse par Pierre-Emerick Aubameyang sur la passe en profondeur d’Amine Harit, Clinton Mata ne veut pas se cacher derrière cette erreur d’arbitrage. Il n’y voit pas "un tournant du match, mais après, ça casse un peu notre élan, où tu dois changer un peu entre guillemets ton plan de jeu, où tu dois maintenant te forcer à attaquer. Au début, les deux équipes se cherchaient. Donc après le 1-0, tu te dis qu’il faudra faire beaucoup plus."

Ça ne s’est pas forcément vu en première période, un peu plus en deuxième pendant un quart d’heure. Avant que l’OM ne tue définitivement les espoirs lyonnais sur un nouveau contre rapide (55e) après une énième perte de balle de Cherki…