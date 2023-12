L’OL prolonge son partenariat avec le Dakar Sacré-Coeur

Signé pour la première fois en 2015, le partenariat entre l’OL et le Dakar Sacré-Cœur a été prolongé d’une saison. La collaboration entre les deux structures s’étire désormais jusqu’en juin 2025.

Il y a quelques semaines, Vincent Ponsot s’était rendu à Dakar avec la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra pour la signature d’une convention tripartite entre l’OL, le Dakar Sacré-Cœur et l’Agence Française de Développement. L’actuel directeur du football a certainement profité de son voyage au Sénégal pour finaliser un accord pour une prolongation du partenariat avec l’AS Dakar Sacré-Cœur. En effet, ce jeudi 7 décembre, le club lyonnais a communiqué la prolongation pour une année supplémentaire de la collaboration entre les deux structures. Démarrée en 2015, elle va donc pouvoir souffler ses dix bougies puisque la relation va dorénavant s’étirer jusqu’en juin 2025.

Un partenariat qui va fêter ses 10 ans

L’hiver dernier, les U16 de l’OL avaient d’ailleurs effectué un voyage de quelques jours au Sénégal dans le cadre d’une immersion footballistique et culturelle et qui avait donné lieu à un documentaire diffusé sur Canal Plus. Dernièrement, deux joueurs du club sénégalais ont posé leurs valises entre Rhône et Saône avec un contrat professionnel à la clé. S’ils n’ont jamais touché du bout du doigt le groupe pro, Moussa Kanté et Ibrahima Fall ont trouvé leur place en réserve avec Gueïda Fofana. Néanmoins, le Dakar Sacré-Cœur attend toujours qu’un de ses joueurs arrive à faire ses débuts en Ligue 1 avec l’OL. Abdoulaye Ndiaye aurait pu être celui-là, mais le défenseur a finalement pris la direction de Troyes durant l’été dernier.