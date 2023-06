Dans le cadre du partenariat entre l’OL et le Dakar Sacré-Cœur, deux joueurs sénégalais vont intégrer le groupe Pro 2 la saison prochaine. Après un essai concluant, Ibrahima Fall et Moussa Kanté ont signé respectivement jusqu’en 2026 et 2025 avec le club lyonnais.

Ils avaient fait bonne figure lors de leur semaine de stage et lors de l’amical de la réserve contre Gueugnon fin avril. Ces bonnes dispositions ont fini de convaincre l’OL de leur donner une chance sur le sol européen. À partir de la rentrée, Ibrahima Fall, attaquant puissant, et Moussa Kanté, meneur de jeu, (2004) porteront quotidiennement l’équipement du club lyonnais à Décines. Ce mardi, l’OL a annoncé la signature des deux joueurs offensifs sénégalais afin de renforcer le groupe de Pro 2. Fall s’est engagé pour les trois prochaines saisons (2026) avec les septuples champions de France tandis que Kanté a signé jusqu’en 2025.

Victoire 3-0 des Lyonnais (Lagha et Fall sur penalty, Hassan)



A noter la présence de jeunes joueurs de l’@DakarSacreCoeur dont le buteur Fall pour cet amical #OL #OLAcademy https://t.co/wD1XofHV9A — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) April 30, 2023

Ces signatures renforcent le partenariat qui existe entre l’OL et l’AS Dakar Sacré-Cœur depuis 2015 et qui a été prolongé jusqu'en 2024. Ils seront les cinquième et sixième joueur à faire le chemin du Sénégal jusqu’en France comme nous l’apprend le communiqué de club lyonnais. Avant eux, Abdoulaye Ndiaye ou encore Pape Mboup ont fait leur grand saut vers l’Europe. L’un s’est épanoui durant son prêt à Bastia cette saison et pourrait intégrer la rotation chez les pros tandis que l’autre a été l’un des hommes forts du secteur offensif de la réserve durant le dernier exercice.