OL : quatre joueurs de l'AS Dakar Sacré-Cœur en stage à Lyon

Ce jeudi, quatre joueurs de l'AS Dakar Sacré-Cœur ont pris la direction de Lyon pour y effectuer un stage de quinze jours avec l'OL.

Après le Resende FC qui a envoyé Marcão et Oliver en stage avec les U19 de l'OL, l'AS Dakar Sacré-Cœur a annoncé que quatre de ses joueurs avaient embarqué pour Lyon. Tout comme les deux Brésiliens qui les ont précédés, leur séjour va durer quinze jours. Moussa Kanté et Ibrahima Fall vont se joindre aux entraînements du groupe professionnel de Laurent Blanc pour les deux prochaines semaines. Pape Momar Diop et Mamadou Gueye intégreront eux l'effectif de National 2 de Gueida Fofana.

4 joueurs du Dakar Sacré-Cœur ont évolué à l'OL

Les stages que l'Olympique lyonnais met en place avec ses clubs satellites reflètent le bon fonctionnement des partenariats. En moins de trois semaines, le club a accueilli six joueurs venant de plusieurs continents grâce à son réseau.

Lié à l'OL depuis 2015, l'AS Dakar Sacré-Cœur a notamment vu passer Célestino Iala, Abdoulaye Ndiaye et Ousseynou Ndiaye et Pathé Mboup, qui ont ensuite rejoint la formation du Rhône.