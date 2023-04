Partiu Lyon ✈️🇫🇷



Os atletas da base do Resende, Marcão e Oliver, estão embarcando para a França nesta sexta-feira, dia 6. Eles participarão de um estágio de avaliação de 15 dias no sub-19 do Lyon, parceiro francês do Gigante do Vale.



Boa viagem, meus crias 🖤🤍#ResendeFC pic.twitter.com/EHA5WBnVi5