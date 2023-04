Alexandre Lacazette après son but contre Troyes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Au cours de ses 6 derniers matchs face à Toulouse, Lacazette a inscrit autant de buts. La dernière fois qu'il a fait trembler les filets toulousains remonte à 2016.

Ce vendredi (21h), l'OL se rend sur la pelouse du Stadium pour affronter Toulouse. Pour ce match, le buteur et capitaine Alexandre Lacazette retrouve un adversaire qui lui réussit plutôt bien. Cette saison, le Lyonnais avait déjà sévi pour ses retrouvailles avec le Téfécé. S'il n'avait pas trouvé le chemin des filets au Parc OL pour la dernière de Peter Bosz, le numéro 10 avait trouvé Mateus Tetê pour s'offrir une passe décisive contre les Violets (1-1).

Le Guadeloupéen de 31 ans affiche des statistiques spectaculaires contre Toulouse. Pour ses 6 dernières rencontres contre l'actuel 12e de Ligue 1, il a marqué 6 buts. En supplément, il s'est offert 2 passes décisives au cours de ces six matchs.

Un dernier but il y a 6 ans

Cependant, au moment de faire un bilan en carrière face au TFC, Lacazette a gagné seulement 5 fois en 12 matchs (41% de victoire). Il a concédé 4 défaites et fait 3 nuls contre les Toulousains.

Le 29 octobre 2016, pour le compte de la 11e journée de championnat, l'ancien Gunner avait inscrit un doublé (15e, 52e) à Toulouse. Réduit à dix pour un carton rouge de Rafael peu de temps après le second but (56e), les Lyonnais ont néanmoins réussi à s'imposer chez leur adversaire. Toutefois, cette date est aussi le jour de son dernier but face aux Occitans.