Ce mercredi, Jean-Michel Aulas a reconnu qu'il y avait bien des discussions avec des investisseurs américains pour l'OL féminin. Il a aussi confirmé la vente de l'OL Reign.

En marge d'une conférence de presse organisée par la Fédération française de football (FFF), Jean-Michel Aulas a apporté plus de précisions sur une future vente de l'OL féminin. "On discute actuellement avec un certain nombre d'investisseurs étrangers. En particulier une structure américaine, pour essayer de créer une nouvelle société dans laquelle l'OL sera bien représenté, a expliqué le président lyonnais. Et qui aura l'ambition d'avoir plusieurs clubs présents, comme c'est le cas pour les garçons, aux États-Unis, en Europe, en Asie. Les choses ne sont pas totalement arrêtées. Je ne peux pas en parler de manière concrète et définitive."

La vente d'OL Reign confirmée

Par la même occasion, JMA a souhaité rectifier certaines rumeurs. "Ce qui a troublé, c'est de dire que l'OL allait être cédé. Ce n'est pas le cas. C'est un apport de son actif dans le foot féminin à une nouvelle société dans laquelle l'OL aura, non seulement une part de gouvernance maintenue dans l'OL féminin et une ambition internationale. C'est plutôt plus que moins. Je ne peux qu'être très favorable à cette ambition."

Cependant, le dirigeant de l'OL a confirmé que l'OL Reign allait bien être vendu. La franchise américaine avait été acquise par OL Groupe, il y a 3 ans.