Le club dément la vente des parts de l'OL féminin

Dans un communiqué publié ce mercredi soir, l'OL Groupe a tenu à démentir les informations concernant la vente de parts de l'OL féminin. Néanmoins, le club lyonnais annonce avoir donné un mandat de vente à la banque Raine pour l'OL Reign.

Quelques heures après l'information selon laquelle John Textor aurait décidé de céder 52% des parts de la section féminine à Michelle Kang, l'OL Groupe a tenu à temporiser cette vente dans un communiqué :

"La situation décrite dans cet article dans sa version publiée à 17h52, non vérifiée et depuis supprimée, est factuellement et formellement impossible puisque nos joueuses étaient en sélection nationale et Vincent Ponsot en déplacement à l’étranger ces derniers jours.

Par ailleurs, si une volonté de créer une plateforme mondiale dédiée exclusivement au football féminin a toujours été une réalité pour OL Groupe et Jean-Michel Aulas, la description donnée par L’Équipe est profondément déformée. Aucun accord n’a été entériné, et encore moins dans les modalités décrites par le journal.

Depuis très longtemps et concrétisé depuis trois ans avec OL Reign, OL Groupe a déjà démontré sa forte volonté de créer le premier multi club féminin, basé sur une synergie à travers tous les continents. OL Groupe a toujours porté l’idée de contribuer positivement au développement du sport féminin et de ses athlètes pour tendre davantage vers l’excellence. Dans ce contexte, il est vrai qu’OL Groupe échange aujourd’hui avec un certain nombre de nouveaux partenaires pour faire évoluer son projet et encore plus réaffirmer et amplifier sa position de leader mondial du football féminin.

L’Olympique Lyonnais regrette ces informations erronées qui portent atteinte à son équipe féminine, ses joueuses, son image et ses intérêts."

Néanmoins, si l'OL travaille à la création du plateforme mondiale pour le foot féminin, l'OL Reign pourrait bientôt ne plus être dans le giron. En effet, "une certaine confusion a pu apparaitre suite à des échanges qui ont eu lieu ces derniers jours autour d’OL Reign. En effet, OL Groupe annonce avoir donné un mandat de vente de sa franchise de NWSL à la banque d’affaires du groupe Raine. L’Olympique lyonnais est heureux et fier d’avoir pu construire les nouvelles fondations d’OL Reign, d’avoir contribué à ses succès sportifs (shield winner et demi-finaliste de la NWSL 2022), mais aussi d’avoir rapatrié l’équipe à Seattle auprès de ses fans et de sa communauté, comme OL Groupe s’y était engagé lors de son acquisition en 2019."