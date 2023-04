L’OL féminin bientôt vendu par John Textor

Cinq mois après sa prise de fonction comme nouvel actionnaire majoritaire de l’OL Groupe, John Textor a pris une première décision. 52% de l’OL féminin vont être vendus à la femme d’affaires Michele Kang.

On attendait que John Textor bouge le petit doigt, on ne s'attendait sûrement pas à ce que les premières décisions de l'Américain interviennent du côté des féminines. Ne cessant de vanter les mérites de l'OL Feminin, "la meilleure équipe du monde", l'actionnaire majoritaire de l'OL Groupe a pris une décision radicale d'après les informations de L'Equipe. À l'issue du conseil d'administration jeudi, l'OL feminin devrait en partie ne plus appartenir totalement à l'OL Groupe. En effet, Eagle Football aurait trouvé un accord avec la femme d'affaires Michele Kang pour que cette dernière fasse l'acquisition de 52% des parts de l'équipe féminine de l'OL. Les 48% restant, valorisés à 50M€ d'après le quotidien sportif, resteront dans le giron de l'OL Groupe.

Kang déjà propriétaire des Washington Spirit en NWSL...

Un arrangement entre amis puisque Kang et Textor se fréquentent en Floride, étant voisins du côté de Palm Beach. Si aucune communication officielle n'a été faite par l'OL, la nouvelle aurait déjà été donnée à Sonia Bompastor depuis lundi. Quand il était attendu que John Textor fasse bouger les choses chez les garçons, ce sont donc les filles qui subissent les premières décisions stratégiques et économiques de l'homme d'affaires américains et d'Eagle Football. Avec l'OL, Michele Kang, fondatrice et PDG de Cognosante, entreprise innovante dans le secteur des technologies de l'information sur la santé, s'offre un deuxième club féminin de foot. Elle avait acquis la franchise des Washington Spirit l'année dernière. Une équipe qui évolue en NWSL aux côtés de l'OL Reign...