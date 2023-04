Jean-Michel Aulas et John Textor lors de la conférence de presse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avec l’élimination en Coupe de France, l’OL n’a plus rien à jouer et s’est enfoncé un peu plus dans la crise. Absent des débats mercredi soir, John Textor pourrait bien amorcer des changements radicaux dans l'organigramme.

Le rendez-vous était attendu par tous. Tellement attendu qu’on ne pouvait croire les Lyonnais passer à travers d’une possibilité de remporter un premier titre depuis 2012 et surtout sauver une saison chaotique en tous points. Pourtant, l’OL a bien trouvé le moyen de se saborder tout seul mercredi à la Beaujoire et de dire au revoir à l’unique enjeu qu’il restait de cette fin de saison déjà bien morose. "Tous coupables" comme nous le titrions jeudi après cette élimination et des interrogations sur la suite à venir pour le club lyonnais. Cette saison, l’OL avait choisi de faire du neuf avec du vieux (Lacazette, Tolisso, Lovren) et sans changer grand-chose dans l’organisation quotidienne. On ne peut pas dire que l’entreprise a bien fonctionné et l’arrivée de John Textor avait laissé entrevoir un espoir de changement.

Quatre mois après sa prise de fonction comme nouvel actionnaire majoritaire, l’Américain brille plus par son absence qu’autre chose, à l’image de sa non-présence pour le plus gros match de la saison de son nouveau club. Peut-il vraiment insuffler une nouvelle dynamique au sein du club lyonnais ? Il avait annoncé vouloir prendre son temps et ne pas prendre de décision sans connaitre tout l’environnement lyonnais. La défaite en demi-finale pourrait bien avoir fini de convaincre Textor. D’après L’Equipe, l’organigramme de l’OL pourrait bien bouger d’ici à l’intersaison. Comme il a pu le faire à Botafogo ou à Molenbeek, le patron d’Eagle Football devrait mettre un coup de pied dans la fourmilière entre Rhône et Saône.

Textor souhaiterait placer ses pions

Avec trois ans de contrat et une indemnité de départ évaluée à 10 millions d’euros, Jean-Michel Aulas assure rester le décisionnaire de l’OL. Il pourrait pourtant bien voir John Textor vouloir placer ses hommes avec la nomination d'un directeur technique chapeautant toute la partie football, selon le quotidien sportif. Il serait aidé en cela par un chef scout supervisant une cellule renforcée d'au moins trois éléments et de spécialistes des data. Un coordinateur sportif pourrait compléter l'organisation. Un vrai chamboulement pour trouver un fonctionnement plus moderne et dans la lignée des plus grands clubs européens. Cela devrait couter sa place à Bruno Cheyrou, actuellement chef de la cellule de recrutement et pressenti pour devenir directeur sportif. En imposant ses choix, John Textor veut mettre sa patte à l’OL. De quoi créer des remous avec le président Aulas ?