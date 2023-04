Nantes – OL (1-0) : tous coupables !

L’OL est complètement passé à côté de son sujet, mercredi à Nantes, lors de la demi-finale de la Coupe de France (1-0). Une élimination qui illustre parfaitement ce qu’est devenu ce club.

À Nantes, mercredi, l’OL a été hors sujet (1-0). Comme bien trop souvent cette saison. Pour cette demi-finale de Coupe de France, tant attendue par le peuple lyonnais, Laurent Blanc avait choisi de garder son système à cinq défenseurs aligné dimanche dernier lors du succès contre le PSG (0-1). Dans l’entrejeu, Thiago Mendes a été préféré à Maxence Caqueret pour évoluer avec Corentin Tolisso. On s’imaginait voir des Lyonnais conquérants. Il n’en a rien été. L’OL a explosé physiquement et ses cadres ont été défaillants. À l’image de Dejan Lovren, méconnaissable, Corentin Tolisso, en retard sur toutes ses interventions, et Alexandre Lacazette, inexistant. On aurait pu, bien sûr, rajouter Thiago Mendes et Rayan Cherki à cette liste des joueurs qui n’ont pas été à la hauteur de ce rendez-vous. À noter tout de même qu'Anthony Lopes et les 1200 supporters lyonnais présents dans le parcage visiteurs ont, eux, fait le travail.

Blanc n'y arrive pas...

Tous coupables. En premier lieu, Laurent Blanc dont les changements (système et joueurs) n’ont pas donné satisfaction. Censé apporter son vécu et son expérience, le technicien a raté sa demi-finale. Pire, depuis son arrivée, il n’a pas réussi à redresser la barre. Les faits sont têtus. Parmi les entraineurs ayant dirigé au moins 20 matchs avec l'OL en compétition officielle, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France (45,8%) possède le plus faible ratio de victoires pour un coach lyonnais depuis Guy Stéphan en 1996 (34,4%).

Des joueurs moyens, des dirigeants dépassés

Tous coupables. À commencer par la direction du club. À force d’être dans le déni et dans l’autosatisfaction permanente, l’OL poursuit son déclassement. Silence, le navire coule. Jour après jour, mois après mois, année après année. Le match de Nantes en est la parfaite illustration : les Lyonnais ont refusé le combat qui s’offrait à eux pour atteindre le Stade de France et conquérir un titre attendu depuis onze ans entre Rhône et Saône. Une éternité. Au niveau de son effectif, l'OL possède des joueurs moyens, très moyens et paie, là aussi, et c'est une constante, son manque d’idées et d’anticipation lors des derniers mercatos. Et que dire, de la soi-disant institution, qui permet à ces mêmes joueurs moyens d’être surprotégés – même quand ils se comportent mal - face aux méchants supporters et plumitifs.

Textor veut-il vraiment changer les choses ?

Tous coupables. Mercredi, quelques minutes après cette déconvenue à Nantes, John Textor publiait sur un réseau social des stories de l’équipe brésilienne de Botafogo. Comme si de rien n’était. Le propriétaire américain de l’OL Groupe semble suivre de loin les affaires courantes lyonnaises. Pas de quoi rassurer des fans de l'OL qui aimeraient en savoir plus sur ses réelles intentions. Ce n’est pas un scoop, après cette demi-finale de Coupe de France perdue, la saison de l’OL (9e en Ligue 1 à 8 points de la 5e place) est terminée. Fin du bal. Le club va donc disputer une deuxième saison consécutive sans compétition européenne. À tous les niveaux, le chantier s’annonce immense. À condition de bien vouloir le commencer...