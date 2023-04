Lovren et Caqueret contre Nantes en demi-finale de la Coupe de France / (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

La défaite en Coupe de France contre Nantes, mercredi soir (1-0), est la troisième consécutive pour l’OL en demi-finale de la compétition.

Le constat est sans appel : l’Olympique lyonnais n’y arrive plus en demi-finale de la Coupe de France. Les trois dernières fois où l'OL a réussi à atteindre le dernier carré dans le tournoi, les matchs se sont soldés par une élimination. Durant la saison 2018-2019, le club rhodanien recevait le Stade Rennais à Décines, mais les Gones s'étaient inclinés (3-2). À l’époque, sous les ordres de Bruno Genesio, et après être revenu deux fois au score, les Lyonnais ratèrent l’occasion de se rendre au Stade de France, ce qu’il n’avait plus fait depuis l’exercice 2011-2012 (année du dernier titre).

L'OL échoue pour la cinquième fois (1956, 1998, 2019, 2020, 2023)

Bis repetita. La saison qui a suivi, les joueurs du nouveau coach Rudi Garcia, ont à nouveau été battus à domicile. Cette fois-ci, par le PSG (1-5), ils avaient pourtant ouvert le score très tôt en début de rencontre par le biais de Martin Terrier (11e). Mais Kylian Mbappé égalisa quelques minutes plus tard (14e). Faisant partie égale jusqu’à la 61e, le carton rouge reçu par Fernando Marçal fut un véritable tournant dans la rencontre. Avec un triplé signé Mbappé et un but de Sarabia et Neymar, les Lyonnais ont une nouvelle fois échoué aux portes de la finale.

Mercredi soir à l’extérieur, contre le FC Nantes, l’équipe de Laurent Blanc s’est une nouvelle fois inclinée en demi-finale de Coupe de France (1-0). Cette défaite est donc la troisième consécutive à ce stade de la compétition. Par ailleurs, l'Olympique lyonnais échoue pour la cinquième fois en demi-finale de Coupe de France (1956, 1998, 2019, 2020, 2023).