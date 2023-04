Nantes – OL (1-0) : Kombouaré remporte son duel face à Blanc

Antoine Kombouaré, entraîneur du FC Nantes (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Mercredi soir, c’est Antoine Kombouaré, le coach du FC Nantes qui a triomphé face à son homologue Laurent Blanc.

Bien que les deux entraîneurs soient amis dans la vie, il fallait bien que quelqu’un l’emporte entre Laurent Blanc (OL) et Antoine Kombouaré (Nantes). C’est finalement ce dernier qui est sorti vainqueur de la demi-finale (1-0). Après la qualification pour la finale, Antoine Kombouaré a déclaré à propos de ses joueurs "c’est des émotions de dingue parce que tu as une équipe de dingues, de grands malades, et de grands champions surtout."

Kombouaré savoure

Celui qui a déjà remporté la Coupe de France la saison dernière avec le FC Nantes, va pouvoir retourner à Saint-Denis pour tenter de décrocher un second titre consécutif. "C’est la récompense de leur travail, de leur investissement. Et puis surtout, ce formidable public qui te pousse", a-t-il ajouté.