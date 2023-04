L'entraîneur de l'Olympique lyonnais, Laurent Blanc revient sur l'élimination de son équipe en demi-finale de la Coupe de France après sa défaite à Nantes, mercredi (1-0).

Votre réaction après cette énorme déconvenue ?

Laurent Blanc : On savait ce qu'ils allaient proposer. Mais comme on n'a pas su les jouer dans le combat physique et athlétique... Il aurait fallu proposer autre chose dans le jeu. Malgré tout, le match est gagné par un geste technique d'un joueur de classe. Ça nous réconforte un peu. Sans ce geste de classe, on pouvait finir à 0-0.

Un mot sur votre coaching...

J'aurais pu mettre encore plus d'attaquants, ça n'aurait pas changé. Ils ont été plus fort dans l'impact, ils ont sauté plus haut. Quel que soit le système, avec Nantes, il faut éviter les duels en un contre un et les duels de la tête.

La saison est terminée pour votre équipe...

C'est dommage pour l'OL, il y avait des équipes importantes éliminées, on était dans le dernier carré et le chemin s'arrête ici. Maintenant, il y a une saison à terminer. Il reste 9 matches (de L1). On va les jouer, toujours pour les gagner, comme on a essayé ce mercredi soir.

Comment ?

Je ne sais pas, je vais y réfléchir.