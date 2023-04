Equipe de France : "Deux ans, c’est long", souffle Le Sommer (OL)

Absente chez les Bleues depuis avril 2021, Eugénie Le Sommer n'a plus joué avec l'équipe de France depuis près de deux ans. L'attaquante raconte ces moments difficiles loin de la sélection.

Le 31 mars dernier, Hervé Renard a communiqué sa première liste en tant que sélection de l'équipe de France. Ce jour-là, l'entraîneur a fait des déçues, mais aussi des heureuses, notamment Amel Majri et Eugénie Le Sommer. Les deux Fenottes n'étaient plus apparues depuis un très long moment à Clairefontaine.

Dans un entretien accordé à RMC Sport, l'attaquante, qui n'a plus porté le maillot des Bleues depuis le 13 avril 2021, s'est livrée sur cette absence de deux ans. "Bien sûr que ça m’avait manqué. C’est difficile de ne pas voir son nom sur les listes, de regarder l’équipe à la télévision, de se demander pourquoi on n’y est pas… C'étaient des moments difficiles, a-t-elle confié. Maintenant, j’ai envie de me tourner vers l’avenir et de me concentrer sur le futur."

"C’est un beau message de ne jamais lâcher"

Désormais vice-capitaine de la France, la buteuse de l'OL n'était pourtant pas au courant de ce choix d'Hervé Renard. "Ce n’est pas parce qu'il y a un nouveau sélectionneur qu’il va me sélectionner. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, a-t-elle assuré. Donc oui, ce fut une belle surprise de voir mon nom sur la liste. Ça fait bizarre. J’avais l’impression que c’était la première fois que mon nom était dans une liste. Deux ans, c’est long. Mais aujourd’hui, je pense que c’est un beau message de ne jamais lâcher, de toujours y croire." Avec aujourd'hui en ligne de mire, la Coupe du monde estivale qu'elle peut espérer disputer.