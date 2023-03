OL : Le Sommer et Majri font leur retour en Bleues

Eugénie Le Sommer et Amel Majri avec l’équipe de France à la Coupe du monde 2019 (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Pour sa première liste en qualité de sélectionneur, Hervé Renard a fait des choix forts. Au placard depuis plus d’un an, Eugénie Le Sommer fait son retour chez les Bleues, tout comme Amel Majri.

Intronisé jeudi comme nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Hervé Renard n’a pas perdu de temps pour faire des choix forts. Pour sa première liste avec les Bleues, Renard a décidé de se débarrasser d’une partie de l’héritage de Corinne Diacre, ce qui profite à une Lyonnaise. Laissée de côté depuis plus d’un an, Eugénie Le Sommer signe son retour en équipe de France pour le rassemblement d’avril. L’attaquante de l’OL, gênée musculairement contre Chelsea jeudi soir, fait partie du groupe français pour les deux matchs amicaux contre la Colombie (7 avril) et le Canada de Vanessa Gilles le 11.

La Lyonnaise avait avoué qu'elle espérait que le changement de sélectionneur puisse de nouveau lui ouvrir les portes de la sélection. À quelques mois de la Coupe du monde, Le Sommer a été entendue même si l'absence sur blessure de Diani peut également avoir joué. La Bretonne n'est pas la seule Fenotte à faire son retour chez les Bleues. Corinne Diacre l'avait envisagé lors de sa dernière liste et Hervé Renard a suivi cette logique.

Après sa rupture des ligaments croisés et sa grossesse, Amel Majri retrouve les Bleues aux côtés de Selma Bacha, Wendie Renard, qui revient après sa courte mise en retrait, et Delphine Cascarino. Blessée depuis quelques semaines, il faudra attendre la liste pour le Mondial afin de savoir si Amandine Henry est de retour en grâce en sélection ou non. En tout cas, la milieu de l'OL a suivi la liste au centre d'entraînement lyonnais ce vendredi midi.