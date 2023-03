Mercato : Kolo Muani a recalé l’OL à l’été 2021

Randal Kolo Muani lors de la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Révélation de l’équipe de France ces derniers mois, Randal Kolo Muani a désormais l’Europe à ses pieds. Avant de choisir de rejoindre l’Eintracht Francfort en 2021, l’attaquant français avait vu l’OL lui faire la cour pour l’attirer libre.

En l’espace d’une saison et demi, il a attiré l’Europe à ses pieds. Fort de sa première saison réussie à l’Eintracht Francfort et d’une Coupe du monde convaincante en qualité de remplaçant avec les Bleus, Randal Kolo Muani fait aujourd’hui tourner la tête des plus grands. Le Bayern Munich, Manchester United ou encore le PSG seraient prêts à dégainer l’été prochain pour s’attacher ses services.

Une ascension express qui ne surprend pas Juninho. De son temps de directeur sportif de l’OL, le Brésilien avait coché le nom de l’ancien Nantais. Avec une fin de contrat en juin 2021, le club lyonnais avait avancé ses pions pour l’attirer entre Rhône et Saône. En vain… "Il n’a pas voulu venir, c’est la vérité, a expliqué Juninho sur RMC. Il a choisi Francfort. J’ai parlé une fois avec lui et plusieurs fois avec son agent qui est aussi très gentil. En Allemagne, certains joueurs ont des primes par point. Certains joueurs peuvent gagner 20 ou 30% de plus s’ils jouent tel ou tel match. Je pense que ça a aussi pesé."

Kolo Muani faisait l'unanimité à l'OL

Ayant réalisé une dernière saison de haut vol avec les Canaris avant la fin de son contrat (10 buts en 40 matchs), Kolo Muani avait séduit l’environnement lyonnais. Juninho a dévoilé les caractéristiques qui, selon lui, avaient attiré l’attention de l’OL et qui aujourd’hui attirent ceux des plus grands clubs européens. "La polyvalence, la puissance, l’envie de défendre, de se battre pour l’équipe, a énuméré le Brésilien. C’est un compétiteur. Il fallait travailler un peu plus techniquement pour être meilleur. C’est un profil de joueur agréable à avoir, c’est ce qui m’a marqué. Il nous faisait toujours mal quand il jouait contre nous. (…) Je pense qu’il aurait été très bien à l’OL, tout le monde le voulait au club, mais à l’époque, il n’a pas voulu venir."

Parti en Bundesliga, Randal Kolo Muani ne doit pas regretter son choix. Comme de nombreux joueurs français, il a explosé dans le championnat allemand, au point de décrocher la Ligue Europa la saison dernière et de jouer une Coupe du monde dans la foulée. Pas sûr que ce destin se serait passé en choisissant l’OL.