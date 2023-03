Présent à Londres jeudi soir pour encourager les Fenottes, Jean-Michel Aulas l’avait forcément mauvaise après la rencontre. Pour le président de l’OL, le penalty sifflé pour Chelsea est dans la lignée de celui refusé à Nilmar contre le PSG en 2005.

Sans dire de crier au scandale, l’OL crie forcément à l’injustice depuis jeudi soir. Éliminé de la Ligue des champions alors qu’il était tenant du titre, le club lyonnais paie son match aller manqué, mais surtout une décision arbitrale contestable à 30 secondes de la fin. En s’écroulant dans la surface après s’être prise les pieds dans Vicki Becho, Lauren James a réussi à duper le premier jugement de l’arbitre qui était pourtant bon. Ce penalty transformé à la 122e minute a poussé ce Chelsea - OL à une séance de tirs au but qui a tourné à l’avantage des Londoniennes après les échecs de Wendie Renard et Lindsey Horan.

Présent à Londres pour encourager les Fenottes dans leur mission de qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions, Jean-Michel Aulas n’a pu cacher sa frustration de regarder un match se décider sur un tel coup du sort. Le président lyonnais n’a d’ailleurs pas manqué de comparer ce scénario à celui de 2005 chez les garçons.

"Un exploit devenu un cauchemar"

Quand la VAR aurait pu permettre à Nilmar et l’OL d’obtenir un penalty flagrant contre le PSV en quart de finale, cette même assistance a joué des tours au club lyonnais jeudi soir… "L’arbitre ne voit pas le penalty, la VAR la rappelle à l’ordre et après ce sont les interprétations. Cela nous rappelle des tristes souvenirs à Eindhoven, a déclaré le président sur OLPlay (…) Quand on fait tous les efforts qu’elles font pour arriver à battre Chelsea dans le temps réglementaire, on a vraiment un sentiment d’injustice et cela gomme les aspects positifs de la soirée. C’était un exploit qui s’est transformé en cauchemar."

À l’heure où la concurrence à l’échelle européenne se fait de plus en plus intense, est-ce que cette action de jeu aurait été sifflée contre le Barça ? La question peut se poser même si tomber dans ce genre de théories n’offrira pas plus de qualification aux Lyonnaises.