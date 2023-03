Chelsea - OL (1-2, 4 tab 3) : les Fenottes n’en veulent pas à Becho

À 19 ans, Vicki Becho a vécu le dur apprentissage du haut niveau jeudi contre Chelsea. "Coupable" sur le penalty londonien, la jeune Lyonnaise était difficilement consolable après le match.

Il y a deux semaines, elle était apparue avec un grand sourire pour sa première médiatique en conférence de presse. Après un match réussi contre Fleury en demi-finale de Coupe de France, Vicki Becho n’avait pas caché son ambition de prendre une place encore plus importante dans le groupe des Fenottes malgré ses 19 ans. Sonia Bompastor l’apprécie et ses différentes entrées prouvent qu’elle compte sur elle. Pour preuve, Becho a pris part aux deux matchs contre Chelsea en quart de finale de Ligue des champions. Une marque de confiance que la jeune attaquante aurait voulue rendre d’une autre manière jeudi.

En tombant dans le piège de Lauren James tout comme l’arbitre centrale, Vicki Becho a offert l’opportunité à Chelsea de jouer la qualification à l’issue d’une séance de tirs au but. Inconsolable après l’élimination de l’OL, la Lyonnaise a reçu le soutien de ses coéquipières sur la pelouse de Stamford Bridge avant que Vanessa Gilles n’en fasse de même face aux caméras. "C’est le foot, Vicky n’est pas la première à se retrouver dans ce genre de situation. Ça va l’aider à mûrir et grandir, a déclaré la Canadienne dans des propos rapportés par Le Progrès. Dans tous les cas, ce n’est pas sa faute qu’on perde ou qu’on gagne ce soir. C’est la faute de personne, on est un collectif, on a perdu ensemble."

Le vice londonien a fonctionné

Les grandes rencontres se jouent souvent sur de petits détails et malheureusement pour l’OL, ils n’ont pas tourné dans le bon sens jeudi à Londres. Ayant inscrit le but de l’espoir à la 77e minute, Gilles, comme l’ensemble des Lyonnaises, ne décolérait pas au moment de reparler de cette décision arbitrale aux lourdes conséquences à trente secondes de la fin des prolongations. "Je vais prendre une amende, mais quand l’arbitre ne siffle pas la faute alors qu’elle est à deux pas de l’action, que la VAR intervient et qu’il n’y a rien qu’on puisse faire à la dernière minute… C’est plus que frustrant."

À l’image de ceux de la Canadienne, l’OL n’a désormais plus que ses yeux pour pleurer même s’il doit se remettre rapidement dans le bain. Dimanche (12h45), un déplacement au Havre attend les Lyonnaises qui doivent à présent limiter la casse et ne pas tout perdre.