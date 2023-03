OL : premier but pour Vicki Becho au Parc OL

Titulaire vendredi contre Fleury, Vicki Becho a fait le break pour l’OL. Auteure de son premier but au Parc OL, la jeune attaquante veut peser dans cette fin de saison.

Une avant-dernière passe décisive et un but. La fin d’après-midi de Vicki Becho a été bien remplie vendredi au Parc OL. Titularisée par Sonia Bompastor pour la demi-finale de la Coupe de France, la jeune attaquante n’a pas manqué de rendre la pareille à sa coach. Plus puissante et rapide qu’Eugénie Le Sommer, titulaire une semaine plus tôt contre cette même équipe de Fleury, Becho continue de faire son trou dans le groupe lyonnais (22 matchs) suite à un prêt à Reims la saison dernière qui lui a fait le plus grand bien. A 19 ans, l’ancienne du PSG savoure cette réussite actuelle.

"J’avais à coeur de montrer ce que j’étais capable de faire en étant titulaire. J’ai essayé de saisir l’opportunité qu’on m’a donnée, a-t-elle déclarée impressionnée comme impressionnée d'être devant un micro. Je ne pense pas forcément à mes statistiques personnelles, j’essaye avant tout d’aider l’équipe et si c’est par un but ou une passe, c’est encore mieux."

La Coupe de France lui réussit plutôt bien cette saison d’ailleurs. En janvier dernier, Vicki Becho avait profité du déplacement à Rodez et de la large victoire pour inscrire son premier but avec l’OL. Vendredi, elle a remis ça face à Fleury avec un premier but au Parc OL. Que de premières dans cette compétition, à l’image de ses débuts bien plus timides devant un micro qu’avec un ballon dans l’auditorium du stade.