Sofiane Augarreau lors de l’amical entre l’OL et Aix-les-Bains (crédit : David Hernandez)

Au lendemain de la défaite de la réserve, Gueïda Fofana était de nouveau sur le banc. L’entraîneur lyonnais a coaché un groupe composé de joueurs de la réserve et de U19 pour un amical contre le FC Vaulx-en-Velin (N3).

Week-end sportif pour Gueïda Fofana. Samedi, l’entraîneur lyonnais était sur le banc pour pousser ses joueurs à faire un résultat contre Hyères en National 2. Malheureusement, la réserve s’est inclinée (2-1) et tremble plus que jamais pour son maintien. Au lendemain de cette défaite, Fofana était de nouveau assis sur le même banc ce dimanche à Décines. Les U19 étant sans match de championnat ce week-end et afin de préparer la saison prochaine, un match amical a été organisé contre le club voisin de N3, le FC Vaulx-en-Velin.

En fin de matinée, c’est donc un groupe mixte qui a foulé la pelouse du terrain Gérard Houllier. On retrouvait certains habitués de National 2 qui n’avaient pas ou peu joué samedi (Bounaas, Augarreau, Degorce, Djime) ainsi que de nombreux joueurs des U19. Ces derniers ont profité de la deuxième mi-temps pour faire leurs débuts à l’étage du dessus mais n’ont pas réussi à garder l’avantage pris par l’OL. Face aux joueurs de Saïd Mehamha, le club lyonnais avait pris les devants grâce à Thibaut Ehling à la demi-heure de jeu. L’OL s’est finalement fait rattrapé à un peu plus de 10 minutes du terme avec un but de Frédéric Boyer (78e).