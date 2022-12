Vainqueur de la Coupe Gambardella la saison dernière, Gwendal Degorce n'est pas un footballeur comme les autres. En plus de terminer sa formation à l'OL, il suit à côté des études supérieures à l'EM Lyon. Portrait d'un jeune de l'Académie au parcours atypique avant même la majorité.

Il l’avoue lui-même, il est le seul de la génération 2004 à avoir choisi ce chemin. Ce chemin, c’est celui de mêler football et études supérieures. A 18 ans et après avoir décroché son bac avec mention la saison dernière, Gwendal Degorce a décidé de poursuivre son cursus scolaire tout en continuant sa formation à l’OL. Suite à la victoire en Coupe Gambardella et à une médiatisation nouvelle, le latéral gauche aurait pu se focaliser à 100% sur sa réussite footballistique mais il a fait le choix de rejoindre l’EM Lyon à la rentrée dernière. Une décision "longuement réfléchie mais avant tout personnelle", a-t-il confié à Olympique-et-Lyonnais. Freiné dans son ascension avec le groupe de National 2 à cause d’un problème au dos depuis le début de la saison, Degorce prend son mal en patience en attendant la préparation de janvier et a donc jonglé entre séance de rééducation au centre d’entraînement à Décines et cours à distance.

Tout sauf une surprise finalement pour un jeune joueur au parcours déjà atypique. Cadet de la famille, Gwendal Degorce a vécu une enfance à 100 à l’heure au grès des différentes mutations de son père. Quand à 7 ans, les enfants découvrent les joies de la primaire et des amis d'un jour ou d'une récréation, lui a fait ses premiers cartons direction Toronto et le Canada où il s’est essayé au karaté, tennis et à l’athlétisme. S’en sont suivies trois années dans une école française mais toujours au contact des Anglophones avant de revenir dans son Nord natal à Lille en 2014.

Une famille déconnectée du football

Touché par ce syndrome qu’est le ballon rond en suivant les traces du grand frère avec le FC Bondues, l’attaquant d’alors va connaitre un nouveau déménagement cette fois du côté de l’Allemagne. Ayant atterri à Dusseldorf, il va taper dans l’oeil du Borussia Mönchengladbach, club de Bundesliga évoluant à une quarantaine de kilomètres du domicile familial, deux ans après son arrivée de l'autre côté du Rhin. "Quand le club a appelé, mes parents n’y croyaient pas et ont commencé à se demander si leur fils était si bon que ça, se remémore-t-il avec le sourire. Mais ils m’ont toujours soutenu et le fait qu’ils n’étaient pas dans le foot a été une bonne chose parce qu’ils n’en ont pas trop fait."

Le début de ce rêve d’être un jour footballeur professionnel mais aussi d’un repositionnement sur le terrain. En l’espace de quelques années, il est passé du tout au tout. D’attaquant de pointe à "empiler les buts" à ailier gauche dans un des districts allemands les plus réputés avec le Borussia Dortmund, Schalke avant de se fixer comme latéral et même défenseur central du côté du FC Lyon chez les U17 d'un certain Yacine Hima, ancien de la maison OL, après un nouveau déménagement professionnel lié au travail paternel.

L'EM Lyon a un programmé adapté aux sportifs

Trilingue quand d'autres sont en pleine crise d'adolescence, Gwendal Degorce a pu compter sur son socle familial pour surmonter le coup dur moral de la blessure du début de saison mais aussi pour ne pas dévier d'un chemin cadré qui n'était pas forcément voué à le mener jusqu'au Stade de France en mai dernier par exemple. Ses parents ont "toujours visé le bac comme objectif, mon frère et ma soeur font de longues études" mais l’ont toujours soutenu quand le ballon rond a pris de plus en plus d'importance dans sa vie et encore plus en intégrant l’OL en 2019 avec Amaury Barlet et les U17. Dans la famille, le cursus scolaire a toujours été une condition sine qua non dans la formation footballistique du jeune joueur.

C’est finalement presque logique de le voir continuer dans des études supérieures après l’obtention du bac. Pourtant, il l’assure ce choix de rejoindre le programme "Global BBA Parcours Talents" adapté aux sportifs de l’EM Lyon, il l’a pris seul après avoir pu observer son chef d’entreprise de père et s’être pris au jeu. "Mes parents m’ont même dit que c’était peut-être mieux d’arrêter les deux prochaines années pour me concentrer sur ma carrière". Mais dans ce cursus où se mêlent skieurs, rugbymen, gymnastes et autres sportifs, Gwendal Degorce trouve un moyen de "s’évader du quotidien du footballeur même si le rythme est intense et que tout se passe en ligne et donc de manière autonome. Néanmoins, tout est fait pour s’adapter à nos différents emploi du temps avec des cours disponibles en replay."

"Avec le bac, le foot passera toujours avant le reste"

Cette décision de faire des études supérieures "qui peut être une sécurité au cas où tout ne passe pas comme prévu", celui qui a envoyé les U19 de l'OL au 7e ciel en transformant le dernier tir au but à Paris a préféré ne pas attendre deux ans avant de la prendre. Ses longs échanges avec Mathys Lefebvre en fin de saison dernière ont fini de le convaincre. Ancien pensionnaire de l’Académie, le milieu de terrain avait suivi un Bachelor en management du sport à Amos Lyon avant de mettre les voiles vers les Etats-Unis et l'université de Pittsburg durant l'été avec l’ambition de se faire remarquer pour la draft de la MLS.

Degorce pourrait-il suivre les mêmes traces si rien ne débouche à la fin de son contrat stagiaire en juin 2024 ? Les portes du soccer ne sont pas fermées pour un individu ayant déjà goûté à la culture nord-américaine mais l’ambition est clairement de réussir à l’OL ou en Europe. En attendant, Gwendal Degorce n’a pas mis longtemps à faire sa liste de Noël. Plus que son année d’études, il veut "avant tout retrouver le goût du terrain et le plaisir de jouer à partir de janvier que ce soit avec les U19 ou la N2 car le foot passera avant tout le reste."