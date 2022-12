Nicolas Tagliafico après la demie Argentine – Croatie (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

Dans un match maitrisé, l’Argentine n’a laissé que des miettes à la Croatie et se qualifie pour la finale de la Coupe du monde. Titulaire, Nicolas Tagliafico a joué toute la partie.

Il y aura encore un représentant de l’OL en finale de la Coupe du monde. Quatre ans après Nabil Fekir, Nicolas Tagliafico portera lui aussi haut les couleurs lyonnaises au Qatar. Mardi soir, le latéral gauche lyonnais a disputé l’intégralité de la demi-finale et a participé à la fête argentine (3-0). Dans un match annoncé équilibré, l’Albiceleste a mis du temps à rentrer dans son match avant de dérouler face à la Croatie. Bien aidée par les errements défensifs adverses, l’Argentine s’en est remise au duo Messi - Julian Alvarez.

L’attaquant du PSG a ouvert le score avant de servir son cadet, auteur d’un doublé, sur le troisième but pour retrouver une finale de Mondial, huit ans après la dernière perdue au Brésil contre l’Allemagne. Le scénario sera-t-il le même dimanche ? Il faudra encore patienter et surtout savoir qui sera l’adversaire des Argentins. Après cette première demi-finale, la France et le Maroc vont se disputer le deuxième ticket pour une finale qui sera forcément historique. Avec un premier titre mondial pour Lionel Messi, un trophée conservé par les Bleus ou une nation africaine sur le toit du monde.