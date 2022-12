Arsenal - OL : Amel Majri de retour plus d’un an après

Victime d’une rupture des ligaments croisés et ayant connu une grossesse, Amel Majri n’avait plus joué depuis début octobre 2021. Après un an sur le flanc, l’internationale française fait son retour dans le groupe de l’OL pour le déplacement à Arsenal.

En voilà une bonne nouvelle pour l’OL ! Plus d’un an après son dernier match avec les Fenottes, Amel Majri est de retour dans le groupe lyonnais. Victime d’une rupture des ligaments croisés en octobre 2021 lors d’un match contre les Girondins de Bordeaux, la Lyonnaise n’était depuis plus réapparue dans le groupe de Sonia Bompastor. Il faut dire qu’en plus de sa grosse blessure qui avait déjà mis un terme à sa saison dernière, Majri était également tombée enceinte et a donné naissance à une petite fille au début de l’été. Il a donc fallu travailler un peu plus pour revenir en forme et malgré la reprise de la course mi-septembre et un objectif de revenir pour octobre, l’internationale française a du prendre son mal en patience.

La voilà récompensée de ses efforts avec cette première apparition dans le groupe de l’OL pour le déplacement à Londres en Ligue des champions. Pour affronter Arsenal, Sonia Bompastor pourra également compter sur le retour de Perle Morroni. La latérale gauche avait dû faire l’impasse sur le choc contre le PSG après une accumulation de cartons jaunes depuis le début de la saison. Blessée, Inès Benyahia n’est toujours pas rétablie pour cette 5e journée de Ligue des champions et ne fait pas partie du groupe de 22 joueuses qui s’est envolé vers la capitale anglaise.

Le groupe de l’OL retenu contre Arsenal : Endler, Holmgren, Paljevic - Bacha, Cayman, Gilles, Jaurena, Majri, Morroni, Renard, Sombath, Sylla - Henry, Horan, Marozsan, Van de Donk, Egurrola - Becho, Bruun, Cascarino, Malard, Le Sommer