Les joueurs de l'OL de retour à l’entraînement ce mercredi

Revenus de Dubaï lundi, les joueurs de l’OL avaient eu le droit à quelques heures de repos. Les voilà de nouveau en ordre de marche avec une reprise de l’entraînement ce mercredi.

Après la victoire contre Liverpool dimanche, Laurent Blanc avait ironisé sur le choc thermique qui allait attendre les joueurs de l’OL. L’entraîneur lyonnais ne croyait pas si bien dire et le retour a été glacial. Revenus lundi de leur semaine de stage à Dubaï, les Lyonnais ont pris en pleine figure la rafraichissement des températures et la bonne surprise de voir la neige tomber dans la capitale des Gaules. Entre les températures estivales de Dubaï et celles hivernales de Lyon, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont vite été ramenés à la réalité du quotidien lyonnais qui les attend.

Après avoir pu profiter de la journée de mardi pour retrouver les proches et décompresser un peu, les joueurs de l’OL sont de retour aux affaires courantes ce mercredi. Trois jours avant la venue de Sochaux pour un 4e match amical, Laurent Blanc et son staff ont donné rendez-vous pour la reprise de l’entraînement à Décines. Après deux semaines où le travail physique a été largement mis en avant, cette seconde moitié de la préparation hivernale devrait servir à basculer un peu plus sur le jeu collectif produit par la formation lyonnaise et désirée par Laurent Blanc pour la seconde partie de saison.