L’OL de retour avec le sentiment d’un gros travail physique réalisé

Mohamed Salah entouré par Castello Lukeba, Corentin Tolisso et Sinaly Diomandé lors d’OL – Liverpool (Photo by KARIM SAHIB / AFP)

Après une semaine de stage à Dubaï, l’OL revient à Lyon ce lundi. Durant ces sept jours au Moyen-Orient, Laurent Blanc a pu appuyer sur la dose physique comme espéré depuis son arrivée.

Dans le jeu, il y a eu du mieux face à Liverpool. En même temps, les Lyonnais pouvaient-ils faire pire que la prestation de jeudi face à Arsenal ? Difficile à imaginer. Pourtant, l’OL a trouvé le moyen de se rendre la tâche compliquée en encaissant un but dès la 1re minute de jeu. Le symbole que tout ne tourne pas encore rond dans ce groupe et que le travail est encore long. Laurent Blanc le sait mais s’est montré satisfait de cette semaine de préparation à Dubaï avec ces deux matchs prestigieux au programme. En gagnant contre Liverpool (3-1) ainsi que la séance de tirs au but, l’OL finit ce stage avec le sourire et du positif.

"On était venus ici pour travailler mais aussi pour faire deux matches amicaux de prestige, a rappelé le coach en conférence de presse. Les adversaires sont très prestigieux. Arsenal, Liverpool, ce sont deux gros clubs anglais, des clubs mythiques. Donc effectivement, on a eu plaisir à jouer contre eux. Mais ici, on a su profiter des conditions climatiques qui sont, bien sûr, très très très agréables et positives pour pouvoir bien travailler. Et ça, c'était un des objectifs de cette préparation."

"On a envie de montrer un autre visage"

L’un de ces autres objectifs était avant tout la préparation physique et malgré les dires de Laurent Blanc après le stage à Murcie, cette seconde phase a été toute aussi intense dans la charge athlétique. Les Lyonnais en auraient payé le prix face à Arsenal après trois jours très poussés. Il y a eu du mieux contre Liverpool grâce notamment à des séances plus ludiques avant la rencontre mais le coach assure que "toute la dose de travail, il faut l'encaisser. On passera par des moments difficiles mais qui deviendront très positifs pour la deuxième partie de saison."

Ce point de vue, les joueurs semblent l’avoir compris et encaissé à l’image d’Alexandre Lacazette, auteur d’un doublé face aux Reds. "On a bien bossé depuis la reprise et on en avait un grand besoin, a expliqué le capitaine dans des propos rapportés par L'Equipe. Ce succès contre Liverpool va donner beaucoup de confiance au groupe. On a tous envie de montrer un autre visage." De retour à Lyon ce lundi, les Lyonnais vont retrouver le froid qui touche actuellement la France. Avec deux derniers matchs amicaux contre Sochaux et Monza pour être fin prêts pour le 28 décembre.