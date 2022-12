OL - PSG (0-1) : "Rien n’est fini", assure Christiane Endler

N’ayant rien eu à faire durant tout le match, Christiane Endler s’est inclinée en fin de match. Avec cette défaite contre le PSG, la gardienne de l’OL sait désormais ce qui l’attend dans la phase retour. Un sans-faute pour pouvoir conserver son titre.

En l’emportant contre le PSG, l’OL aurait pu s’offrir un petit matelas confortable en vue des matchs retour de D1 féminine. Finalement, les cinq points d’avance espérés se sont transformés en une unité de retard contre le rival parisien après la défaite dominicale (0-1). Ejectées de leur fauteuil de leader, les Fenottes sont désormais les chasseuses à défaut d’être les chassées durant la seconde partie de la saison. "Rien n’est fini, on n’est qu’un point derrière et on sait qu’on a besoin de tout faire correctement tout le reste de la saison, on ne peut pas perdre de points contre les autres équipes et on va jouer une finale à Paris", a préféré positiver Christiane Endler à l’issue de la rencontre.

Dans ce choc glacial du championnat, le PSG a fait parler son efficacité au contraire de l’OL, de retour dans ses travers au moment de recroiser la route de Sarah Bouhaddi. Incapables de trouver l’ouverture pendant presque toute la rencontre, les Fenottes se sont faites surprendre au pire des moments par Diani. Un but dans les derniers instants de la partie alors que Christiane Endler n’avait rien eu à faire pendant 85 minutes. Les matchs de haut niveau se jouent sur des détails et l’OL l’a appris à ses dépends dimanche soir.

"C’était un match difficile. On savait que ce serait dur de jouer contre Paris, comme toujours. On s’est créé des occasions mais on n’a pas marqué. Elles ont marqué sur un corner, c’est la seule fois où elles arrivent vers notre but. Je n’ai rien fait dans le match, j’ai essayé de rester chaude, concentrée et vigilante. Sur le but, on perd le marquage et ce sont des choses qu’on a besoin de travailler comme le fait d’être plus efficace."

Place désormais à la préparation du déplacement à Arsenal, jeudi (21h). Une rencontre toute aussi importante pour la suite de la Ligue des champions