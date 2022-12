L'OL, surpris par le PSG (0-1), perd la tête de la D1

Oriane Jean-François (PSG) et van de Donk (OL) (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Très équilibré, le choc entre l'OL et le PSG de ce dimanche a tourné en faveur des Parisiennes sur un but de Diani en fin de match (0-1). L'Olympique lyonnais laisse sa première place du championnat.

Comme on pouvait s’y attendre après le début de saison des deux équipes, cet OL - PSG a été très équilibré. Les deux formations, qui se talonnent au classement et ont réalisé pratiquement le même parcours, se sont d’abord observées. Après une dizaine de minutes, ce sont les Fenottes qui ont pris le contrôle de la rencontre, avec quelques situations plus ou moins franches (8e, 11e, 19e, 26e). On retiendra surtout l’énorme cafouillage qui aurait pu offrir un but à l’Olympique lyonnais suite à un coup franc et à une mauvaise sortie de Bouhaddi. Du côté parisienne, Diani a représenté la principale menace offensive de son équipe, sans que cela aboutisse ou fasse trembler Christiane Endler.

Un PSG beaucoup plus réaliste

La deuxième période est reparti un peu sur les mêmes bases, avec un ballon en possession des coéquipières de Damaris Egurrola et une Delphine Cascarino intenable dans son couloir. Il a néanmoins fallu attendre la 62e minute pour voir une occasion avec la frappe d’Eugénie Le Sommer repoussée par une défenseure francilienne. A la 73e minute, le Grand Stade a pu se réchauffer quelque peu en applaudissant le retour à la compétition d’Amandine Henry. Sur la fin de partie, Paris a un peu plus pointé le bout de son nez, suffisant pour ouvrir le score par Diani sur un corner (0-1, 87e). Peu dangereuses jusqu’à là, les joueuses de Gérard Prêcheur ont su se montrer très réalistes pour l’emporter sur la plus petite des marges.

Après 11 journées, l’OL est désormais deuxième, devancé par son rival d’une longueur. Une très mauvaise opération dans la course au titre, et surtout un résultat pas de bon augure avant la fin de l’année, d’autant plus qu’il faut maintenant basculer sur la Ligue des champions avec deux affiches cruciales contre Arsenal (15/12) et la Juventus (21/12). Avant les vacances, l’Olympique lyonnais a encore une qualification à aller conquérir pour se remettre la tête à l’endroit.