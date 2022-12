Suite à la victoire de l'OL contre Liverpool ce dimanche (3-1), Laurent Blanc était plutôt satisfait de ses troupes. Il voit son équipe en progrès physiquement.

Le travail commencerait-il à porter ses fruits ? Ce dimanche, l'OL est venu à bout d'un Liverpool remanié (3-1). Face à un adversaire disputant sa première rencontre amicale, l'Olympique lyonnais a fait la différence en fin de partie, alors qu'il semblait plus frais que son adversaire. "C'est beaucoup mieux. Il y a trois jours, on était frustrés, pas heureux (défaite contre Arsenal 3-0). On aime gagner et lorsque ce n'est pas le cas, on est triste, puis nous avions été mauvais dans l'état d'esprit, même s'il y avait des circonstances. Mais l'objectif de cette préparation est toujours le même, peu importe le résultat et le contenu, c'est le 28 décembre face à Brest. Je n'ai pas trop aimé le début de match, et comment l'aimer ? Nous ne sommes pas encore au point, a nuancé Laurent Blanc sur OL Play. Si on doit en retirer quelque chose d'intéressant, c'est que physiquement, on commence à bien répondre. Il y a encore du travail à faire."

Une fois n'est pas coutume, les Rhodaniens se sont présentés en 4-4-2 losange face aux Reds. Une mise en place qui a malgré tout eu du mal à gêner les Anglais, même si le coach français a été "plutôt convaincu." "Lorsqu'on veut jouer avec deux attaquants axiaux, l'animation passe souvent par les côtés. Il faut trouver le système adéquat pour cela. Dans ce schéma, tu évolues régulièrement à trois derrière, on l'a fait à Montpellier (1-2), mais pour diverses raisons (problème d'effectif en défense avec la blessure de Boateng), on ne l'a pas reconduit, a-t-il justifié. On peut se positionner en 4-4-2 à plat, en losange, on peut fournir notre milieu de terrain, mais il faut de la conservation pour que l'animation soit bonne."

"On a atteint nos objectifs, voire mieux"

La partie a définitivement basculé lors des entrées de Rayan Cherki et Bradley Barcola, tous les deux à créditer de 30 bonnes dernières minutes. Globalement, le technicien lyonnais a salué la jeunesse présente à Dubaï et avant cela, en Espagne. "Ils ont fait un très bon stage, ils sont venus avec le bon état d'esprit. Je trouve qu'ils s'améliorent, qu'ils progressent. On peut ajouter Sekou (Lega) et Mohamed (El Arouch) qui étaient là à Murcie. C'est bien, cela permet de mettre une philosophie en place dans l'effectif, a-t-il déclaré. Plus il y aura des joueurs, des jeunes qui verront se qu'on leur demande, comment on veut jouer, plus ça sera intéressant."

Enfin, Laurent Blanc a dressé le bilan de ses deux premières semaines de préparation. "Les deux stages se sont très bien passés. On a atteint nos objectifs, voire mieux car nous avons vraiment eu une grosse charge de travail, a-t-il expliqué. Ç'a été dur parfois, mais comme je l'ai dit aux garçons, vous en ressentirez les bienfaits en deuxième partie de saison."