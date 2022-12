OL - PSG : van de Donk et Le Sommer sont titulaires

Danielle Van De Donk (Photo by Abbie Parr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Au vu des absences et des retours de blessure, l'OL aligne un 11 type ce dimanche contre le PSG (21h). Van de Donk et Le Sommer sont titulaires.

Puisqu'Amandine Henry est simplement de retour de sa blessure contractée face au Havre en novembre, Sonia Bompastor a préféré jouer la prudence. La milieu de terrain n'est pas titulaire ce dimanche contre le PSG (21h). Hormis la présence de la Française sur le banc, le 11 de l'OL est celui qui se dégage depuis plusieurs semaines maintenant. Ainsi, la défense est composée d'Alice Sombath, Vanessa Gilles, Wendie Renard et Selma Bacha.

Dans l'entrejeu, on note le retour comme titulaire de Daniëlle van de Donk. Elle accompagnera Lindsey Horan et Damaris Egurrola. En attaque, Eugénie Le Sommer réintègre elle aussi le 11. Sur les ailes, on retrouvera Delphine Cascarino et Melvine Malard.

La composition de l’OL contre le PSG : Endler - Sombath, Gilles, Renard, Bacha - Horan, Egurrola, van de Donk - Cascarino, Le Sommer, Malard