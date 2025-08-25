OL - Metz (3-0) : soir de première pour Kluivert et Moreira

Après Khalis Merah, Pavel Sulc et Adam Karabec à Lens, Paulo Fonseca a profité de l’avance de l’OL contre Metz pour offrir à Ruben Kluivert et Afonso Moreira leurs premières minutes en Ligue 1.

Face à Lens une semaine plus tôt, l’OL avait eu toutes les difficultés du monde à faire le break et avait donc joué la boule au ventre. Cela avait notamment eu comme conséquence un coaching tardif de Paulo Fonseca. Toutefois, le Portugais avait pu offrir à Khalis Merah, Adam Karabec et Pavel Sulc leurs premières minutes en Ligue 1 et même en pros pour le jeune Lyonnais. Une semaine plus tard, le staff lyonnais a eu bien plus de marge de manœuvre. Grâce à un break dès la première mi-temps, l’OL a géré son avance dans le deuxième acte, mais ce n’est pas qu’à la 75e minute que les premiers changements lyonnais ont été réalisés avec les nouvelles entrées de Karabec et Merah et le retour de Nicolas Tagliafico.

Tout un groupe concerné

Mais dans ce début de saison, c’est avant tout une question de premières avec autant de recrues estivales. Samedi a donc été l’occasion de voir les premiers pas de Ruben Kluivert et Afonso Moreira en Ligue 1. Ils sont devenus les 605e et 606e joueurs à porter le maillot de l’OL depuis sa création en 1950. Pour fêter ses 75 ans, le club lyonnais ne pouvait pas mieux s’y prendre avec ce début de saison parfait et les six points sur six possibles.