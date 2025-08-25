Actualités
Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
Bojan Zeković, attaquant des U17 de l’OL (crédit : David Hernandez)

Académie : Bojan Zekovic passe aspirant à l'OL

  • par Antoine Lio

    • Arrivé à l'OL à l'âge de 12 ans, Bojan Zekovic, qui évolue avec les U17, a signé un contrat aspirant avec le club lyonnais.

    Redorer l'image qu'avait le centre de formation de l'OL, la direction travaille à ce sujet. Cela passe notamment par l'accompagnement et la confiance vis-à-vis des jeunes pousses. C'est notamment le cas de Bojan Zekovic (génération 2010), qui a annoncé poursuivre l'aventure entre Rhône et Saône sur ses réseaux sociaux. "Très heureux de prolonger avec L’Olympique Lyonnais. Merci au club pour la confiance, à ma famille pour le soutien et aux coachs qui m’accompagnent chaque jour. Le travail continue."

    Le jeune attaquant avait rejoint le centre de formation de l'OL à seulement 12 ans. Arrivé en provenance du SO Cholet, Bojan Zekovic était même approché par le PSG, l'OM, l'OGC Nice en plus de l'OL. Mais marqué de son empreinte, c'est le projet de l'Académie lyonnaise qui a fait pencher la balance de l'attaquant qui a donc signer un contrat aspirant de trois saisons ces derniers jours.

    Une brillante saison 2024-2025 avec les U17

    Sous les ordres d'Amaury Barlet l'exercice dernier, le joueur franco-monténégrin avait fait trembler les filets à douze reprises lors de vingt rencontres. Total faisant de lui le meilleur buteur de l'équipe à seulement… 15 ans. L'attaquant prometteur évoluera sous les ordres de Samy Saci la saison prochaine. L'occasion pour lui de confirmer ses bonnes prestations afin de gravir progressivement les échelons au sein de l'Académie.

    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    Ligue 1 : l’OL met fin à quatre ans et demi de disette

