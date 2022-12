L'OL se rassure (un peu) en battant un Liverpool remanié (3-1)

Alexandre Lacazette après son but contre Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Largement défait par Arsenal jeudi (0-3), l'OL a pris le dessus sur Liverpool, certes remanié, ce dimanche (3-1). Lacazette s'est offert un doublé.

On a d'abord eu peur en entamant cet OL - Liverpool. En effet, après seulement 40 secondes, Carvalho trouvait déjà la faille suite à un énorme pressing de toute l'équipe anglaise. Largement dominé dès que son adversaire accélérait, à la peine pour relancer tous les ballons, l'Olympique lyonnais n'était tout simplement pas invité face à Milner et ses partenaires. Et lorsque Malo Gusto était coupable d'une faute sur Fimino dans la surface, on ne donnait pas cher de la peau des Rhodaniens (14e). Mais Anthony Lopes a stoppé la tentative de Salah. Après plusieurs minutes à faire le dos rond et à subir, les joueurs de Laurent Blanc ont petit à petit commencé à refaire surface.

Moussa Dembélé a d'abord vu sa lourde frappe arrêtée par le gardien, puis Alexandre Lacazette, profitant d'une mésentente dans la défense des Reds, égalisait avant la pause (1-1, 41e). La montée en puissance des coéquipiers de Thiago Mendes s'est poursuivie en deuxième période, il est vrai face a une formation de Liverpool largement remodelée. Suite à plusieurs alertes sur leur cage, les protégés de Jurgen Klopp ont craqué par deux fois. La première sur une action entre Tetê, Rayan Cherki et Bradley Barcola conclue par le dernier nommé (2-1, 65e). Lacazette s'est offert un doublé à la 83e pour valider la victoire (3-1).

De belles entrées pour Cherki, Barcola et Kumbedi

Sur cette fin de partie, il convient de saluer les entrées de Cherki, Barcola et Kumbedi, particulièrement inspirés. Le deux premiers ont d'ailleurs réussi leur tir au but, tout comme Caqueret, Tetê et Da Silva. Une séance remportée par l'OL (5-3). Impuissant contre Arsenal jeudi (0-3), l'Olympique lyonnais s'est un peu remis la tête à l'endroit ce dimanche, avec du mieux dans le jeu par séquences. Il reste néanmoins encore beaucoup de travail avant la reprise du championnat le 28 décembre et le déplacement à Brest. De retour à Lyon lundi, les Rhodaniens prépareront la réception de Sochaux samedi pour le 4e match amical.

La composition de départ de l’OL : Lopes - Gusto, Diomandé, Lukeba, Henrique - Mendes, Tolisso, Caqueret, Aouar - Lacazette, Dembélé

L'équipe de l'OL à la 63e : Lopes - Gusto, Diomandé, Lukeba, Henrique - Lepenant, Caqueret - Barcola, Cherki, Tetê - Lacazette

L'équipe de l'OL pour finir le match : Lopes - Kumbedi, De Silva, Lukeba, Laaziri- Lepenant, Sarr - Barcola, Caqueret, Tetê - Cherki