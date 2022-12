OL : Endler élue meilleure gardienne 2022 par l’IFFHS

Christiane Endler (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Comme son entraîneure à l'OL, Christiane Endler a été récompensée aux trophées IFFHS. Elle a été élue meilleure gardienne 2022.

L'année 2022 aura été très bonne pour l'Olympique lyonnais, même si cela peut vite basculer au gré des résultats des trois dernières affiches face au PSG, Arsenal et la Juventus. Champion de France et d'Europe, le club rhodanien a retrouvé les sommets après une période plus difficile. A ce titre, Christiane Endler a eu un rôle important dans ces succès.

Elle a été largement plébiscitée

La Chillienne a été récompensée pour ses performances. L'IFFHS a élu la joueuse de l'OL meilleure gardienne en 2022 (105 points), assez largement devant l'Anglaise Mary Earps (50) et l'Allemande Merle Frohms (25). Endler avait déjà été sacrée en 2021.

Pour rappel, Sonia Bompastor a elle glané le trophée de meilleure entraîneure de club par le même organisme.