OL - PSG : un choc pour s'envoler

Wendie Renard (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

En tête du championnat, les Fenottes ont une belle opportunité ce dimanche (21h) de prendre leurs distances avec le PSG. Comme d'habitude, ce choc vaut déjà très cher.

Un match pas comme les autres. Ce dimanche à 21 heures, les Fenottes accueillent le Paris Saint-Germain lors de la 11e journée de la D1. Un choc qui promet entre deux formations dont les parcours se ressemblent presque trait pour trait jusqu'ici. Mais avant la rencontre, c'est l'OL qui occupe la première place du classement avec deux points d'avance sur son rival. En cas de succès, Wendie Renard et ses coéquipières posséderaient donc cinq longueurs d'avance, un joli matelas.

Mais Sonia Bompastor préfère rester prudente à ce sujet. "On aurait une marge de manœuvre assez confortable, mais on a vu cette année dans ce championnat que tout est serré. On a été capable de perdre des points face au dernier, a-t-elle rappelé. Le PSG en a aussi perdu contre des équipes de milieu de tableau donc rien ne sera définitif."

L'OL reste sur 4 succès face à Paris

Vainqueur des quatre dernières confrontations, dont la plus récente en début de saison au Trophée des championnes, l'Olympique lyonnais peut frapper un grand coup ce 11 décembre. Mais son meilleur ennemi a aussi le moyen de le faire déjouer et d'inverser le rapport de forces pour la suite du championnat. Avant deux parties capitales en Ligue des champions dans les jours à venir, l'OL doit déjà montrer les crocs.