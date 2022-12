OL : "C’est plus dur aux entraînements", confie Lepenant

A son arrivée, Laurent Blanc avait promis une charge de travail plus importante. Visiblement, l'entraîneur de l'OL a mis cela en place comme l'indique Johann Lepenant.

Dès ses premières minutes à la tête de l'Olympique lyonnais, Laurent Blanc avait pointé du doigt le déficit de ses joueurs dans le domaine athlétique. Il avait insisté sur le fait que la coupure du mois de décembre devait permettre à son groupe de le combler. Pour cela, il a mis en place une charge de travail plus importante, à en croire Johann Lepenant. "Cela change au niveau de l’intensité. On l’a vite senti. Dès qu’il est arrivé avec son staff, il l’a annoncé et ça a bien changé, a indiqué le milieu de terrain au Progrès. C’est plus dur aux entraînements. Ils ne sont pas forcément plus longs, mais il est derrière nous constamment, et on en a besoin."

"On n’a jamais couru comme ça avant"

Les deux stages qu'ont vécus les Rhodaniens cet hiver ont donné lieu à plusieurs doubles séances, ce qui a visiblement poussé les coéquipiers de Moussa Dembélé dans leurs retranchements. "En Espagne, c’était vraiment du physique à chaque entraînement. On n’a jamais couru comme ça avant. On cavalait énormément pour améliorer le cardio, matin et après-midi, avec du fractionné, du travail d’appui, de l’explosivité sur du 5-5. Il y a des matins à Murcie, c’était compliqué de repartir (rires). À Dubaï, il y a plus de ballon car on se rapproche du championnat, mais dans les jeux, on met du physique par l’intensité, a expliqué Lepenant. C’est pourquoi on avait les jambes lourdes contre Arsenal. On a les restes, ça tire, et on avait une belle opposition en face, d’où le résultat final, mais ça nous sert. Et on veut être prêt le 28."